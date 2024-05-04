Алексей Реунков рассказал о перенесенной онкологии. Он пережил операцию, продолжает проходить обследования и говорит, что бег спасает

Легкоатлет Алексей Реунков (чемпион России и призер чемпионата Европы) рассказал в интервью спортивному блогеру Ивану Докунину о перенесенной онкологии, моральном состоянии и беговых планах.

Осенью 2023 года Алексею диагностировали меланому.

«Этим летом родинка стала не то чтобы беспокоить – шелушение у кожи началось. Я подумал, что сезон закончится и осенью этой проблемой займусь и удалю ее. Обратился в дерматологический центр, они посмотрели, сказали, что да, доброкачественная, лазером ее удалили и материал на биопсию отправили. Потом через месяц пришел результат, сказали, что нашли клетки меланомы», – поделился спортсмен в интервью.

Спортсмен провел необходимые обследования и через месяц лег в больницу на иссечение рубца после удаления родинки. Врачи подозревали появление метастазов, но это не подтвердилось.

«Мне провели операцию небольшую, удалили лимфоузел, две недели давалось на его исследование (злокачественность). Вот это было очень сложно пережить. В голове куча мыслей, самоедство такое началось. Я понимал, что там не то что спортивная карьера может завершиться, все может быть еще печальнее».

Также Алексей рассказал, что бег помогал от плохих мыслей и для него было бы «большей потерей» лишиться спорта. Сейчас атлет чувствует себя хорошо, состоит на учете у онколога и регулярно обследуется. В конце апреля Алексей поучаствовал в Московском полумарафоне и финишировал пятым. 12 мая спортсмен планирует пробежать Казанский марафон.