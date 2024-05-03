Ласицкене, Лысенко, Иванюк, Моргунов выступят на площади у Большого театра в рамках Недели легкой атлетики
Мария Ласицкене и другие легкоатлеты выступят на площади у Большого театра.
10 июня на площади у Большого театра в рамках Недели легкой атлетики пройдут соревнования по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом.
На старт выйдут около 40 атлетов, в частности олимпийская чемпионка Ласицкене, призеры чемпионатов мира Данил Лысенко и Илья Иванюк, серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов.
Почетным гостем соревнований станет олимпийский чемпион и рекордсмен мира в прыжках в высоту кубинец Хавьер Сотомайор.