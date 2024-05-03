Ласицкене, Лысенко, Иванюк, Моргунов выступят на площади у Большого театра в рамках Недели легкой атлетики

Теги сборная России сборная России жен прыжки в высоту прыжки с шестом Мария Ласицкене Хавьер Сотомайор Илья Иванюк Данил Лысенко Тимур Моргунов Легкая атлетика

Мария Ласицкене и другие легкоатлеты выступят на площади у Большого театра.

10 июня на площади у Большого театра в рамках Недели легкой атлетики пройдут соревнования по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом.

На старт выйдут около 40 атлетов, в частности олимпийская чемпионка Ласицкене, призеры чемпионатов мира Данил Лысенко и Илья Иванюк, серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов.

Почетным гостем соревнований станет олимпийский чемпион и рекордсмен мира в прыжках в высоту кубинец Хавьер Сотомайор.

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