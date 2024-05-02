Первая конференция беговых клубов пройдет 10 мая в Казани

В рамках юбилейного Казанского марафона 2024 (11-12 мая) пройдет первая конференция беговых клубов. Организаторы приглашают всех желающих обсудить тенденции развития бега в России и поделиться опытом.

Конференция пройдет с 13:00 до 17:00 в пресс-центре Центрального стадиона (Казань, ул. Ташаяк, 2А).

Программа конференции:

13:10 – 13:20 – Приветствие . Выступит Вадим Янгиров, директор Казанского марафона и серии TIMERMAN.





. Выступит Вадим Янгиров, директор Казанского марафона и серии TIMERMAN. 13:25 – 13:50 – « 10 способов повысить вовлеченность в спортивном комьюнити ». Выступит Нина Мостакова, team lead по комьюнити менеджменту I Love Supersport.





». Выступит Нина Мостакова, team lead по комьюнити менеджменту I Love Supersport. 13:55 – 14:20 – « Подкаст о любительском беге: как аудиоконтент помогает объединять бегунов ». Выступит Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона», автор и ведущий подкаста о любительском беге «Держи темп».





». Выступит Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона», автор и ведущий подкаста о любительском беге «Держи темп». 14:25 – 14:50 – « Старты х сообщества: как расти вместе? » Выступит Велимир Назарычев, CEO I Love Supersport.





» Выступит Велимир Назарычев, CEO I Love Supersport. 14:55 – 15:20 – « Как мы с нуля создали спортивное комьюнити и масштабировали его в успешный бизнес ». Выступит Михаил Мельников, сооснователь спортивной школы TIME TO SPORT, тренер и действующий спортсмен.





». Выступит Михаил Мельников, сооснователь спортивной школы TIME TO SPORT, тренер и действующий спортсмен. 15:25 – 15:40 – Кофе-брейк.





15:45 – 16:10 – « VK Running Club – как мы создаем самый масштабный корпоративный беговой клуб ». Выступят Валерия Москаленко, менеджер по развитию корпоративного спорта VK, и Александр Попов и Виктория Каменева – капитаны VK Running Club в Москве и Петербурге.





». Выступят Валерия Москаленко, менеджер по развитию корпоративного спорта VK, и Александр Попов и Виктория Каменева – капитаны VK Running Club в Москве и Петербурге. 16:15 – 16:40 – « Как беговому клубу стать привлекательным для партнеров ». Выступит Дмитрий Пименов, основатель клуба pnzrun.





». Выступит Дмитрий Пименов, основатель клуба pnzrun. 16:45 – 17:05 – « 5 вёрст и беговые клубы. Конкуренты или партнеры? » Выступит Максим Егоров, руководитель «5 вёрст».





» Выступит Максим Егоров, руководитель «5 вёрст». 17:05 – Закрытие конференции.

Участие в конференции бесплатное, но требуется регистрация на сайте.

Казанский марафон 2024. Главное о забеге: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов