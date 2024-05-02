Первая конференция беговых клубов пройдет 10 мая в Казани
В рамках юбилейного Казанского марафона 2024 (11-12 мая) пройдет первая конференция беговых клубов. Организаторы приглашают всех желающих обсудить тенденции развития бега в России и поделиться опытом.
Конференция пройдет с 13:00 до 17:00 в пресс-центре Центрального стадиона (Казань, ул. Ташаяк, 2А).
Программа конференции:
- 13:10 – 13:20 – Приветствие. Выступит Вадим Янгиров, директор Казанского марафона и серии TIMERMAN.
- 13:25 – 13:50 – «10 способов повысить вовлеченность в спортивном комьюнити». Выступит Нина Мостакова, team lead по комьюнити менеджменту I Love Supersport.
- 13:55 – 14:20 – «Подкаст о любительском беге: как аудиоконтент помогает объединять бегунов». Выступит Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона», автор и ведущий подкаста о любительском беге «Держи темп».
- 14:25 – 14:50 – «Старты х сообщества: как расти вместе?» Выступит Велимир Назарычев, CEO I Love Supersport.
- 14:55 – 15:20 – «Как мы с нуля создали спортивное комьюнити и масштабировали его в успешный бизнес». Выступит Михаил Мельников, сооснователь спортивной школы TIME TO SPORT, тренер и действующий спортсмен.
- 15:25 – 15:40 – Кофе-брейк.
- 15:45 – 16:10 – «VK Running Club – как мы создаем самый масштабный корпоративный беговой клуб». Выступят Валерия Москаленко, менеджер по развитию корпоративного спорта VK, и Александр Попов и Виктория Каменева – капитаны VK Running Club в Москве и Петербурге.
- 16:15 – 16:40 – «Как беговому клубу стать привлекательным для партнеров». Выступит Дмитрий Пименов, основатель клуба pnzrun.
- 16:45 – 17:05 – «5 вёрст и беговые клубы. Конкуренты или партнеры?» Выступит Максим Егоров, руководитель «5 вёрст».
- 17:05 – Закрытие конференции.
Участие в конференции бесплатное, но требуется регистрация на сайте.
Казанский марафон 2024. Главное о забеге: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов