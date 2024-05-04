МОК не стал комментировать отказ в аккредитации на Олимпиаду-2024 волонтерам из России

Теги МОК Париж-2024 Легкая атлетика

МОК отказался от комментариев по поводу недопуска российских волонтеров на ОИ.

Ранее стало известно, что власти Франции отказывают российским волонтерам в аккредитации на Игры-2024 в Париже. 

«Переадресуем ваш запрос в оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже, который находится в наиболее подходящей позиции, чтобы ответить на него», – заявили в пресс-службе МОК.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут задействованы около 45 тысяч волонтеров. 

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16 комментариев
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А зря, надо было вякнуть что-то из серии что это «суверенное право гей-правительства франции решать кому давать аккредитацию, а кому нет»
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Да что тут комментировать, всё всем уже давно понятно
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А че тут комментировать? Они же открытым текстом сказали - Вам тут не рады!
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А что ещё может сказать МОК, который поклоняется Вовану и Лексусу?
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Ответ Виктор Ш.
А что значит «не рады»? С юридической точки зрения только.
Это означает: «мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы никого из россиян не было на Олимпиаде ни в каком качестве, и нам плевать на международное право и на Олимпийскую хартию».
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Их то за что ?
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МОК выполняет рекомендации МВД Франции и все вопросы к ним.
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Позорные никчемыши МОК
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Бюрократия везде одна
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Надеюсь, они предварительно помолились, чтобы российские волонтеры не проникли на Олимпиаду тайно.
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Ответ Виктор Ш.
А зря, надо было вякнуть что-то из серии что это «суверенное право гей-правительства франции решать кому давать аккредитацию, а кому нет»
Обиделись коллективно за выставку падшей техники на Поклонной горе.)
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Ответ John Johnson
Их то за что ?
Как за что? Они же русские!
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Ответ Юквэл
А что ещё может сказать МОК, который поклоняется Вовану и Лексусу?
👍👍👍
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