МОК не стал комментировать отказ в аккредитации на Олимпиаду-2024 волонтерам из России

МОК отказался от комментариев по поводу недопуска российских волонтеров на ОИ.

Ранее стало известно, что власти Франции отказывают российским волонтерам в аккредитации на Игры-2024 в Париже.

«Переадресуем ваш запрос в оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже, который находится в наиболее подходящей позиции, чтобы ответить на него», – заявили в пресс-службе МОК.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут задействованы около 45 тысяч волонтеров.

Песков об отказе российским волонтерам в аккредитации на Олимпиаду: «Можно только выразить сожаление, ведь среди гостей будет много русскоговорящих»