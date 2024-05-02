Песков об отказе российским волонтерам в аккредитации на Олимпиаду: «Можно только выразить сожаление, ведь среди гостей будет много русскоговорящих»

Песков отреагировал на отказ российским волонтерам в аккредитации на Олимпиаду-2024.

«Можно только выразить сожаление, потому что ведь среди болельщиков, среди гостей Олимпиады будет очень много русскоговорящих людей. И очень много будет русских людей, (которые) живут в других странах и приедут во Францию.

В данном случае просто организаторы чуть-чуть, может быть, скупясь гостеприимством, лишают этих людей помощи тех волонтеров, которые могли наилучшим образом оказать им содействие с тем, чтобы сделать их пребывание во французской столице приятнее», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Франция отказала российским волонтерам в аккредитации на Олимпиаду-2024