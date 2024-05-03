Дрэг-квин поучаствует в эстафете олимпийского огня Парижа-2024

Дрэг-квин под псевдонимом Minima Geste поучаствует в эстафете олимпийского огня 14 и 15 июля.

Об этом сообщается в соцсетях мэрии Парижа, где пройдут летние Олимпийские игры-2024.

Дрэг-квин – выражение для обозначения артистов, выступающих в женских образах.

Церемония открытия Игр-2024 состоится 26 июля.