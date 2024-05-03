Дрэг-квин поучаствует в эстафете олимпийского огня Парижа-2024

Теги Париж-2024 эстафета олимпийского огня контент Легкая атлетика

Дрэг-квин под псевдонимом Minima Geste поучаствует в эстафете олимпийского огня 14 и 15 июля.

Об этом сообщается в соцсетях мэрии Парижа, где пройдут летние Олимпийские игры-2024.

Дрэг-квин – выражение для обозначения артистов, выступающих в женских образах.

Церемония открытия Игр-2024 состоится 26 июля.

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18 комментариев
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И Губерниеву работа нашлась
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Оно намерено «воспользоваться этой платформой для отправки сообщений против ЛГБТКИфобии и ограничений гетеронормативного и патриархального общества. Когда я в костюме, люди слушают меня, поэтому я могу говорить умные и вдумчивые вещи. "
Будет сообщения отправлять короче и умные вещи говорить.
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А дрэг-кинг будет? И вообще странная ситуация - выступление мужика в женских одеждах - это эпатаж и всё такое, а тётка оденется в мужика - да всем пофиг, они в повседневной жизни так ходят.
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я думал это королева ночных гонок))
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Пранк однозначно давно вышел из-под контроля
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А новость в чем? Ну поучаствует и поучаствует, что тут такого необычного?
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Сердючка?
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Вспоминается мемасик про волка и мопса, где в начале волк думает «ну подойду к людям, ничего страшного».
Только сейчас это про Прометея.
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Ну и...? Если они в женских дисциплинах участвуют. (Женские образы якобы)
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Что то новое узнал благодаря спортсу.
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Куда катится это мир 🤦‍♂️🤷‍♂️
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вы артистов с трансами не путайте!!!
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Ответ Сергей Нефёдов
А новость в чем? Ну поучаствует и поучаствует, что тут такого необычного?
В том, что к спорту это никакого отношения не имеет.
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Ответ VladislavZ
«Дрэг-квин – выражение для обозначения артистов, выступающих в женских образах» — та «золотая рота», что публикуется в спортсру, считает Табакова и Калягина за роли мисс Эндрю и тётушки Чарли дрэг-квинами.
Тетушку Чарли сыграла Тамара Носова, а Калягин играл Бабса Баберлея
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Ответ Max9999
Оно намерено «воспользоваться этой платформой для отправки сообщений против ЛГБТКИфобии и ограничений гетеронормативного и патриархального общества. Когда я в костюме, люди слушают меня, поэтому я могу говорить умные и вдумчивые вещи. " Будет сообщения отправлять короче и умные вещи говорить.
Тоже мне фобия как будто мы их боимся 🤣вдумчивые вещи действительно они могут говорить это факт, их мозг настолько вдумывается что они выходят за пределы духовенства, природы, строения человеческого организма, поведения и живут на каких то своих облаках разврата и вседозволености, я совершенно не удивлюсь если скоро начнут поддерживать зоофилов и педофилов.
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Ответ Андрей Балабаев
Сердючка?
Официантом на банкет придёт в честь открытия.
На груди можно разместить с десяток бокалов шампанского для присутствующих
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