Дрэг-квин поучаствует в эстафете олимпийского огня Парижа-2024
Дрэг-квин под псевдонимом Minima Geste поучаствует в эстафете олимпийского огня 14 и 15 июля.
Об этом сообщается в соцсетях мэрии Парижа, где пройдут летние Олимпийские игры-2024.
Дрэг-квин – выражение для обозначения артистов, выступающих в женских образах.
Церемония открытия Игр-2024 состоится 26 июля.
Будет сообщения отправлять короче и умные вещи говорить.
Только сейчас это про Прометея.
На груди можно разместить с десяток бокалов шампанского для присутствующих