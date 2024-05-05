Результаты соревнований по скайраннингу на дистанции «Вертикальный километр», прошедших в рамках фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race
5 мая на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) прошли соревнования по скайраннингу на дистанции «Вертикальный километр» в рамках фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race.
Участники преодолевали дистанцию 3,6 км с набором высоты 1000 м. Трасса проходила от поляны Азау до станции «Мир», которая находится на высоте 3450 метров над уровнем моря.
Победителем стал австрийский лыжник Кристиан Хоффман (олимпийский чемпион и чемпион мира). Серебро взял двухкратный чемпион России по скайраннингу Виталий Чернов, бронзу – призер Чемпионата России по альпинизму Сергей Лаптев.
Результаты победителей и призеров:
Вертикальный километр, мужчины
- Кристиан Хоффман – 47:54
- Виталий Чернов – 50:05
- Сергей Лаптев – 50:15
Вертикальный километр, женщины
- Екатерина Любушкина – 56:22
- Елена Яковенко – 57:33
- Софья Бейзель – 1:00:54
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.