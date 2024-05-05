Результаты соревнований по скайраннингу на дистанции «Вертикальный километр», прошедших в рамках фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race

Теги Кристиан Хоффман любительский спорт Трейлраннинг Календарь стартов Здоровье

5 мая на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) прошли соревнования по скайраннингу на дистанции «Вертикальный километр» в рамках фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race.

Участники преодолевали дистанцию 3,6 км с набором высоты 1000 м. Трасса проходила от поляны Азау до станции «Мир», которая находится на высоте 3450 метров над уровнем моря.

Победителем стал австрийский лыжник Кристиан Хоффман (олимпийский чемпион и чемпион мира). Серебро взял двухкратный чемпион России по скайраннингу Виталий Чернов, бронзу – призер Чемпионата России по альпинизму Сергей Лаптев.

Результаты победителей и призеров:

Вертикальный километр, мужчины

  1. Кристиан Хоффман – 47:54
  2. Виталий Чернов – 50:05
  3. Сергей Лаптев – 50:15

Вертикальный километр, женщины

  1. Екатерина Любушкина – 56:22
  2. Елена Яковенко – 57:33
  3. Софья Бейзель – 1:00:54

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

 

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