Результаты соревнований по скайраннингу на дистанции «Вертикальный километр», прошедших в рамках фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race

5 мая на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) прошли соревнования по скайраннингу на дистанции «Вертикальный километр» в рамках фестиваля экстремальных горных видов спорта Red Fox Elbrus Race.

Участники преодолевали дистанцию 3,6 км с набором высоты 1000 м. Трасса проходила от поляны Азау до станции «Мир», которая находится на высоте 3450 метров над уровнем моря.

Победителем стал австрийский лыжник Кристиан Хоффман (олимпийский чемпион и чемпион мира). Серебро взял двухкратный чемпион России по скайраннингу Виталий Чернов, бронзу – призер Чемпионата России по альпинизму Сергей Лаптев.

Результаты победителей и призеров:

Вертикальный километр, мужчины

Кристиан Хоффман – 47:54 Виталий Чернов – 50:05 Сергей Лаптев – 50:15

Вертикальный километр, женщины

Екатерина Любушкина – 56:22 Елена Яковенко – 57:33 Софья Бейзель – 1:00:54

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.