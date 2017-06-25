Призер Афин-2004 Олеся Красномовец баллотируется в губернаторы Свердловской области

Призер Афин-2004 бегунья Олеся Красномовец (Форшева) баллотируется в губернаторы Свердловской области.

Бывшая спортсменка выдвинулась кандидатом от партии «Патриоты России».

«Мы сегодня провели конференцию и выдвинули Красномовец кандидатом на выборы губернатора. Она заслуженный мастер спорта, у нее есть интересные проекты в сфере развития массового спорта.

Это совпадает с нашими интересами, с тем, как мы хотим работать с нашим потенциальным электоратом, с подрастающим поколением», – рассказал председатель Свердловского регионального отделения «Патриоты России» Константин Худяков .

Красномовец выиграла серебро Афин-2004 в эстафете 4x400 м.