Результаты соревнований по триатлону ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR 1/8 МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024
В воскресенье 21 апреля в Москве прошли соревнования по триатлону ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024. Участники последовательно преодолевали три этапа дистанции IRONSTAR 1/8 : 380 м плавания, 20,5 км велогонки, 5 км бега. Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафеты.
Также в рамках спортивного фестиваля в Лужниках прошли детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м и забег IRONLADY на дистанции 5 км.
Плавательный этап прошел в крытом бассейне аквакомплекса «Лужники», бег и велогонка – по Лужнецкой и Фрунзенской набережным.
Результаты победителей и призеров:
Мужчины 1/8
- Евгений Тихонов – 55:20
- Платон Киселев – 56:53
- Роман Яшков – 56:57
Женщины 1/8
- Ирина Жулдыбина – 1:02:09
- Мария Курченко – 1:04:02
- Ольга Буренкова – 1:06:21
IRONLADY 5 км
- Ольга Федорова – 18:10
- Надежда Шемякина – 18:16
- Анна Незамова – 19:51
Эстафета
- HOTLINE – 54:16
- Sber Triathlon Dreamteam – 57:04
- Не грози южному централу – 59:21
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора IRONSTAR.
В соревнованиях по триатлону приняли участие более 2000 участников из 142 городов России.