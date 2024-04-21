Результаты соревнований по триатлону ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR 1/8 МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024

Теги плавание велошоссе Ironstar Triathlon Russia любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Здоровье

В воскресенье 21 апреля в Москве прошли соревнования по триатлону ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024. Участники последовательно преодолевали три этапа дистанции IRONSTAR 1/8 : 380 м плавания, 20,5 км велогонки, 5 км бега. Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафеты.

Также в рамках спортивного фестиваля в Лужниках прошли детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м и забег IRONLADY на дистанции 5 км.

Плавательный этап прошел в крытом бассейне аквакомплекса «Лужники», бег и велогонка – по Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

Результаты победителей и призеров:

Мужчины 1/8

  1. Евгений Тихонов – 55:20
  2. Платон Киселев – 56:53
  3. Роман Яшков – 56:57

Женщины 1/8

  1. Ирина Жулдыбина – 1:02:09
  2. Мария Курченко – 1:04:02
  3. Ольга Буренкова – 1:06:21

IRONLADY 5 км

  1. Ольга Федорова – 18:10
  2. Надежда Шемякина – 18:16
  3. Анна Незамова – 19:51

Эстафета

  1. HOTLINE – 54:16
  2. Sber Triathlon Dreamteam – 57:04
  3. Не грози южному централу – 59:21

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора IRONSTAR.

В соревнованиях по триатлону приняли участие более 2000 участников из 142 городов России.

 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий