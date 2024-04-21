Результаты соревнований по триатлону ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR 1/8 МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024

В воскресенье 21 апреля в Москве прошли соревнования по триатлону ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024. Участники последовательно преодолевали три этапа дистанции IRONSTAR 1/8 : 380 м плавания, 20,5 км велогонки, 5 км бега. Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафеты.

Также в рамках спортивного фестиваля в Лужниках прошли детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м и забег IRONLADY на дистанции 5 км.

Плавательный этап прошел в крытом бассейне аквакомплекса «Лужники», бег и велогонка – по Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

Результаты победителей и призеров:

Мужчины 1/8

Евгений Тихонов – 55:20 Платон Киселев – 56:53 Роман Яшков – 56:57

Женщины 1/8

Ирина Жулдыбина – 1:02:09 Мария Курченко – 1:04:02 Ольга Буренкова – 1:06:21

IRONLADY 5 км

Ольга Федорова – 18:10 Надежда Шемякина – 18:16 Анна Незамова – 19:51

Эстафета

HOTLINE – 54:16 Sber Triathlon Dreamteam – 57:04 Не грози южному централу – 59:21

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора IRONSTAR.

В соревнованиях по триатлону приняли участие более 2000 участников из 142 городов России.