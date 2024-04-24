Чемпион мира в беге на 800 м Пьер-Амбруаз Босс дисквалифицирован на год за пропуск допинг-тестов

Теги Бег допинг дисквалификации сборная Франции Пьер-Амбруаз Босс Французское антидопинговое агентство Легкая атлетика

Чемпион мира по легкой атлетике Пьер-Амбруаз Босс дисквалифицирован на год.

Французское антидопинговое агентство дисквалифицировало Босса за пропуск трех допинг-тестов в период с сентября 2022-го по июнь 2023 года.

«Это правда, что я не всегда был самым прилежным в том, что касается указания моего местоположения, но до этого момента это никогда не играло со мной злую шутку. Я знаю, что мне следовало быть более серьезным», – сказал спортсмен.

Босс – чемпион мира 2017 года в беге на 800 м. Завершил карьеру в декабре 2023-го.

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