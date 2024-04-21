Результаты Almaty Half Marathon 2024. Победители – Андрей Стрижаков и Светлана Куделич

Теги Полумарафон Светлана Куделич любительский спорт Михаил Кульков Бег Забег Календарь стартов Здоровье

21 апреля в Алматы (Казахстан) прошел Almaty Half Marathon. Участникам были доступны следующие дистанции: 21,1 км, 10 км (забег и скандинавская ходьба). Полумарафонскую дистанцию можно было также пробежать в составе эстафеты.

Стартовали спортсмены в парке имени Первого Президента, бежали по перекрытым центральным улицам и финишировали на Центральном стадионе.

Победителем полумарафона стал атлет из России Андрей Стрижаков. Андрей Кульков, который в 2023 году был первым на дистанции 21,1 км, сегодня прибежал вторым. Бронзу взял казахстанский спортсмен Есенбол Жанабек.

Среди женщин первой стала Светлана Куделич – призерка чемпионата Европы и чемпионка Белоруссии.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Андрей Стрижаков – 1:04:56
  2. Михаил Кульков – 1:06:00
  3. Есенбол Жанабек – 1:06:15

21,1 км, женщины

  1. Светлана Куделич – 1:15:17
  2. Мария Мазуренко – 1:18:59
  3. Ксения Авдеева – 1:19:49

10 км, мужчины

  1. Денис Степаненко – 30:22
  2. Данил Породнов – 30:23
  3. Геннадий Зеленский – 30:31

10 км, женщины

  1. Эльвира Тахауова – 34:51
  2. Ольга Саупе – 37:02
  3. Екатерина Савкина – 38:01

21,1 км, эстафета

  1. GTC (Султан Айгараев, Дана Гусарова, Естай Акберген, Ердос Баиметов) – 1:11:47
  2. SN RUNNING TEAM (Бактияр Бекбасов, Даулет Ибрай, Нуртуган Сазанбай, Диана Асауова)
  3. GTC.PRO (Денис Подрезов, Сымбат Жуматова, Аден Маденов, Бейбит Дуйсембай)

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора.

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