Результаты Almaty Half Marathon 2024. Победители – Андрей Стрижаков и Светлана Куделич
21 апреля в Алматы (Казахстан) прошел Almaty Half Marathon. Участникам были доступны следующие дистанции: 21,1 км, 10 км (забег и скандинавская ходьба). Полумарафонскую дистанцию можно было также пробежать в составе эстафеты.
Стартовали спортсмены в парке имени Первого Президента, бежали по перекрытым центральным улицам и финишировали на Центральном стадионе.
Победителем полумарафона стал атлет из России Андрей Стрижаков. Андрей Кульков, который в 2023 году был первым на дистанции 21,1 км, сегодня прибежал вторым. Бронзу взял казахстанский спортсмен Есенбол Жанабек.
Среди женщин первой стала Светлана Куделич – призерка чемпионата Европы и чемпионка Белоруссии.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
- Андрей Стрижаков – 1:04:56
- Михаил Кульков – 1:06:00
- Есенбол Жанабек – 1:06:15
21,1 км, женщины
- Светлана Куделич – 1:15:17
- Мария Мазуренко – 1:18:59
- Ксения Авдеева – 1:19:49
10 км, мужчины
- Денис Степаненко – 30:22
- Данил Породнов – 30:23
- Геннадий Зеленский – 30:31
10 км, женщины
- Эльвира Тахауова – 34:51
- Ольга Саупе – 37:02
- Екатерина Савкина – 38:01
21,1 км, эстафета
- GTC (Султан Айгараев, Дана Гусарова, Естай Акберген, Ердос Баиметов) – 1:11:47
- SN RUNNING TEAM (Бактияр Бекбасов, Даулет Ибрай, Нуртуган Сазанбай, Диана Асауова)
- GTC.PRO (Денис Подрезов, Сымбат Жуматова, Аден Маденов, Бейбит Дуйсембай)
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора.