Результаты трейлового забега Dagestan Wild Trail 2024

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20 и 21 апреля прошел трейловый забег Dagestan Wild Trail.

20 апреля прошли соревнования для детей на дистанции 400 м. В субботу в 22:30 стартовали участники забега ULTRA на дистанции 120 км с набором высоты 6000 м.

В воскресенье 21 апреля участники соревновались на дистанциях MIDDLE 65 км с набором высоты 4000 м, SHORT 35 км с набором высоты 1700 м, SPRINT 15 км с набором высоты 700 м.

Старт дистанций проходил в разных местах, а финишировали участники в поселке Шамилькала на берегу Ирганайского водохранилища. Маршруты дистанций проходили по высохшему руслу реки, ущельям, горным селениям, вершинам гор мимо живописных долин с абрикосовыми садами.

Результаты победителей и призеров:

120 км, мужчины

  1. Александр Лымарев – 16:56:04
  2. Дамей Конджария – 17:24:44
  3. Кирилл Перминов – 17:29:56

120 км, женщины

  1. Татьяна Суханова – 21:51:27
  2. Екатерина Трубина – 23:15:17
  3. Александра Карякина – 23:15:18

65 км, мужчины

  1. Алексей Мамарин – 7:56:00
  2. Дмитрий Гаврюшин – 8:24:27
  3. Фархад Исаков – 8:27:07

65 км, женщины

  1. Мария Ворожейкина – 9:29:43
  2. Мария Маева – 9:34:49
  3. Юлия Волкова – 10:03:14

35 км, мужчины

  1. Алексей Береснев – 3:01:19
  2. Сергей Боровков – 3:31:41
  3. Сергей Тащилкин – 3:33:23

35 км, женщины

  1. Виктория Шаталова – 4:01:30
  2. Надежда Ермакова – 4:10:48
  3. Алевтина Лемина – 4:22:13

15 км, мужчины

  1. Магомед Алигаджиев – 1:17:28
  2. Владимир Трегубов – 1:18:59
  3. Сергей Смолев – 1:22:45

15 км, женщины

  1. Райсат Чартаева – 1:43:48
  2. Ксения Болотина – 1:46:31
  3. Маша Пищенкова – 1:57:04

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Забег DAGESTAN WILD TRAIL: в поисках беговых приключений, уникальной красоты и атмосферы

 

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