Результаты трейлового забега Dagestan Wild Trail 2024

20 и 21 апреля прошел трейловый забег Dagestan Wild Trail.

20 апреля прошли соревнования для детей на дистанции 400 м. В субботу в 22:30 стартовали участники забега ULTRA на дистанции 120 км с набором высоты 6000 м.

В воскресенье 21 апреля участники соревновались на дистанциях MIDDLE 65 км с набором высоты 4000 м, SHORT 35 км с набором высоты 1700 м, SPRINT 15 км с набором высоты 700 м.

Старт дистанций проходил в разных местах, а финишировали участники в поселке Шамилькала на берегу Ирганайского водохранилища. Маршруты дистанций проходили по высохшему руслу реки, ущельям, горным селениям, вершинам гор мимо живописных долин с абрикосовыми садами.

Результаты победителей и призеров:

120 км, мужчины

Александр Лымарев – 16:56:04 Дамей Конджария – 17:24:44 Кирилл Перминов – 17:29:56

120 км, женщины

Татьяна Суханова – 21:51:27 Екатерина Трубина – 23:15:17 Александра Карякина – 23:15:18

65 км, мужчины

Алексей Мамарин – 7:56:00 Дмитрий Гаврюшин – 8:24:27 Фархад Исаков – 8:27:07

65 км, женщины

Мария Ворожейкина – 9:29:43 Мария Маева – 9:34:49 Юлия Волкова – 10:03:14

35 км, мужчины

Алексей Береснев – 3:01:19 Сергей Боровков – 3:31:41 Сергей Тащилкин – 3:33:23

35 км, женщины

Виктория Шаталова – 4:01:30 Надежда Ермакова – 4:10:48 Алевтина Лемина – 4:22:13

15 км, мужчины

Магомед Алигаджиев – 1:17:28 Владимир Трегубов – 1:18:59 Сергей Смолев – 1:22:45

15 км, женщины

Райсат Чартаева – 1:43:48 Ксения Болотина – 1:46:31 Маша Пищенкова – 1:57:04

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Забег DAGESTAN WILD TRAIL: в поисках беговых приключений, уникальной красоты и атмосферы