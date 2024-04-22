Результаты трейлового забега Dagestan Wild Trail 2024
20 и 21 апреля прошел трейловый забег Dagestan Wild Trail.
20 апреля прошли соревнования для детей на дистанции 400 м. В субботу в 22:30 стартовали участники забега ULTRA на дистанции 120 км с набором высоты 6000 м.
В воскресенье 21 апреля участники соревновались на дистанциях MIDDLE 65 км с набором высоты 4000 м, SHORT 35 км с набором высоты 1700 м, SPRINT 15 км с набором высоты 700 м.
Старт дистанций проходил в разных местах, а финишировали участники в поселке Шамилькала на берегу Ирганайского водохранилища. Маршруты дистанций проходили по высохшему руслу реки, ущельям, горным селениям, вершинам гор мимо живописных долин с абрикосовыми садами.
Результаты победителей и призеров:
120 км, мужчины
- Александр Лымарев – 16:56:04
- Дамей Конджария – 17:24:44
- Кирилл Перминов – 17:29:56
120 км, женщины
- Татьяна Суханова – 21:51:27
- Екатерина Трубина – 23:15:17
- Александра Карякина – 23:15:18
65 км, мужчины
- Алексей Мамарин – 7:56:00
- Дмитрий Гаврюшин – 8:24:27
- Фархад Исаков – 8:27:07
65 км, женщины
- Мария Ворожейкина – 9:29:43
- Мария Маева – 9:34:49
- Юлия Волкова – 10:03:14
35 км, мужчины
- Алексей Береснев – 3:01:19
- Сергей Боровков – 3:31:41
- Сергей Тащилкин – 3:33:23
35 км, женщины
- Виктория Шаталова – 4:01:30
- Надежда Ермакова – 4:10:48
- Алевтина Лемина – 4:22:13
15 км, мужчины
- Магомед Алигаджиев – 1:17:28
- Владимир Трегубов – 1:18:59
- Сергей Смолев – 1:22:45
15 км, женщины
- Райсат Чартаева – 1:43:48
- Ксения Болотина – 1:46:31
- Маша Пищенкова – 1:57:04
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.
Забег DAGESTAN WILD TRAIL: в поисках беговых приключений, уникальной красоты и атмосферы