«Бриллиантовая лига». Дюплантис установил мировой рекорд, Коулмен, Пикардо, Гирма, Камачо-Куинн одержали победы, Ричардсон – 2-я, другие результаты
В Сямыне прошел этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
Сямынь, Китай
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,24 – мировой рекорд
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,82
3. Хуан Бокай (Китай) – 5,72
100 м
1. Кристиан Коулмен (США) – 10,13
2. Фред Керли (США) – 10,17
3. Акким Блейк (Ямайка) – 10,20
110 с/б
1. Дэниэл Робертс (США) – 13,11
2. Корделл Тинч (США) – 13,16
3. Сюнсукэ Идзумия (Япония) – 13,17
800 м
1. Марко Ароп (Канада) – 1.43,61
2. Уиклиф Киньямал (Кения) – 1.43,66
3. Чеписо Масалела (Ботсвана) – 1.43,88
5000 м
1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 12.58,96
2. Николас Кипкорир (Кения) – 12.59,78
3. Бирхану Балев (Бахрейн) – 13.00,47
Прыжки в высоту
1. Шелби Макьюэн (США) – 2,27
2. Мутаз Баршим (Катар) – 2,27
3. Хэмиш Керр (Австралия) – 2,24
Тройной прыжок
1. Педро Пабло Пикардо (Португалия) – 17,51
2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,12
3. Су Вень (Китай) – 16,82
Женщины
100 м с/б
1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,45
2. Девинн Чарльтон (Багамские острова) – 12,49
3. Сирена Самба-Майела (Франция) – 12,55
200 м
1. Торри Льюис (Австралия) – 22,96
2. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 22,99
3. Тамара Кларк (США) – 23,01
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,08
2. Наталья Качмарек (Польша) – 50,29
3. Бриттон Уилсон (США) – 51,26
1500 м
1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.50,30
2. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 3.53,22
3. Воркнеш Меселе (Эфиопия) – 3.57,61
Стипль-чез, 3000 м
1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.55,40
2. Фейт Черотич (Кения) – 9.05,49
3. Перут Чемутаи (Уганда) – 9.12,99
Ядро
1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,72
2. Мэдди Веше (Новая Зеландия) – 19,63
3. Чейз Джэксон (США) – 19,62
Диск
1. Валери Оллмен (США) – 69,80
2. Яйме Перес (Куба) – 68,83
3. Фэн Бинь (Китай) – 67,07