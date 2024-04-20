«Бриллиантовая лига». Дюплантис установил мировой рекорд, Коулмен, Пикардо, Гирма, Камачо-Куинн одержали победы, Ричардсон – 2-я, другие результаты

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В Сямыне прошел этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

Сямынь, Китай

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,24 – мировой рекорд

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,82

3. Хуан Бокай (Китай) – 5,72

100 м

1. Кристиан Коулмен (США) – 10,13

2. Фред Керли (США) – 10,17

3. Акким Блейк (Ямайка) – 10,20

110 с/б 

1. Дэниэл Робертс (США) – 13,11

2. Корделл Тинч (США) – 13,16

3. Сюнсукэ Идзумия (Япония) – 13,17

800 м

1. Марко Ароп (Канада) – 1.43,61

2. Уиклиф Киньямал (Кения) – 1.43,66

3. Чеписо Масалела (Ботсвана) – 1.43,88

5000 м

1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 12.58,96

2. Николас Кипкорир (Кения) – 12.59,78

3. Бирхану Балев (Бахрейн) – 13.00,47

Прыжки в высоту

1. Шелби Макьюэн (США) – 2,27

2. Мутаз Баршим (Катар) – 2,27

3. Хэмиш Керр (Австралия) – 2,24

Тройной прыжок

1. Педро Пабло Пикардо (Португалия) – 17,51

2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,12

3. Су Вень (Китай) – 16,82

Женщины

100 м с/б

1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,45

2. Девинн Чарльтон (Багамские острова) – 12,49

3. Сирена Самба-Майела (Франция) – 12,55

200 м

1. Торри Льюис (Австралия) – 22,96

2. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 22,99

3. Тамара Кларк (США) – 23,01

400 м 

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,08

2. Наталья Качмарек (Польша) – 50,29

3. Бриттон Уилсон (США) – 51,26

1500 м

1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.50,30

2. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 3.53,22

3. Воркнеш Меселе (Эфиопия) – 3.57,61

Стипль-чез, 3000 м

1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.55,40

2. Фейт Черотич (Кения) – 9.05,49

3. Перут Чемутаи (Уганда) – 9.12,99

Ядро

1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,72

2. Мэдди Веше (Новая Зеландия) – 19,63

3. Чейз Джэксон (США) – 19,62

Диск 

1. Валери Оллмен (США) – 69,80

2. Яйме Перес (Куба) – 68,83

3. Фэн Бинь (Китай) – 67,07

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