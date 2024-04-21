Результаты 6-го Ташкентского международного марафона, прошедшего 21 апреля. На дистанции 21,1 победителем стал Ринас Ахмадеев

21 апреля в столице Узбекистана прошел 6-й Ташкентский международный марафон. Кроме основной дистанции 42,2 км, участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км (забег и северная ходьба). Для детей была доступна дистанция 1 км.

Победителем марафона стал белорусский атлет Владислав Прямов. Вторым прибежал спортсмен из Узбекистана Бахтиер Уткиров, третьим – Илья Тяпкин (участник Олимпийских игр).

На полумарафонской дистанции лучшим оказался Ринас Ахмадеев (чемпион России, победитель Московского и Минского полумарафонов). Серебро забрал Шохрух Давлатов (двукратный чемпион Узбекистана).

Марафон входит в календарь World Athletics и обладает статусом IAAF Road Race Label Events (система оценки беговых соревнований), а трасса сертифицирована AIMS (Ассоциация международных марафонов и забегов).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Владислав Прямов – 2:18:39 Бахтиер Уткиров – 2:23:29 Илья Тяпкин – 2:24:53

42,2 км, женщины

Екатерина Тунгускова – 2:40:58 Шохсанам Хуррамова – 2:44:30 Елена Толстых – 2:49:30

21,1 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 1:03:22 Шохрух Давлатов – 01:04:22 Евгений Фадеев – 1:06:47

21,1 км, женщины

Мария Коробицкая – 1:12:53 Айнуска Калил кызы – 1:15:26 Мохинабону Комилова – 1:23:04

10 км, мужчины

Хасан Мирсоатов – 33:32 Александр Салахудинов – 33:36 Ракымжан Келманов

10 км, женщины

Азиза Мирзакбарова – 38:49 Дарья Антропова – 38:50 Анастасия Силченкова – 39:46

3 км, мужчины

Элдор Ботиров – 8:05 Виктор Цуренко – 8:21 Диербек Ахмедов – 8:24

3 км, женщины

Маржона Аккузиева – 9:16 Хаетхон Абдуманнопова – 9:36 Мохизарбегим Авазжонова – 10:44

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Ташкентский марафон проходит с 2019 года. В этом году забег собрал около пяти тысяч бегунов из разных стран.