Результаты 6-го Ташкентского международного марафона, прошедшего 21 апреля. На дистанции 21,1 победителем стал Ринас Ахмадеев
21 апреля в столице Узбекистана прошел 6-й Ташкентский международный марафон. Кроме основной дистанции 42,2 км, участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км (забег и северная ходьба). Для детей была доступна дистанция 1 км.
Победителем марафона стал белорусский атлет Владислав Прямов. Вторым прибежал спортсмен из Узбекистана Бахтиер Уткиров, третьим – Илья Тяпкин (участник Олимпийских игр).
На полумарафонской дистанции лучшим оказался Ринас Ахмадеев (чемпион России, победитель Московского и Минского полумарафонов). Серебро забрал Шохрух Давлатов (двукратный чемпион Узбекистана).
Марафон входит в календарь World Athletics и обладает статусом IAAF Road Race Label Events (система оценки беговых соревнований), а трасса сертифицирована AIMS (Ассоциация международных марафонов и забегов).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
- Владислав Прямов – 2:18:39
- Бахтиер Уткиров – 2:23:29
- Илья Тяпкин – 2:24:53
42,2 км, женщины
- Екатерина Тунгускова – 2:40:58
- Шохсанам Хуррамова – 2:44:30
- Елена Толстых – 2:49:30
21,1 км, мужчины
- Ринас Ахмадеев – 1:03:22
- Шохрух Давлатов – 01:04:22
- Евгений Фадеев – 1:06:47
21,1 км, женщины
- Мария Коробицкая – 1:12:53
- Айнуска Калил кызы – 1:15:26
- Мохинабону Комилова – 1:23:04
10 км, мужчины
- Хасан Мирсоатов – 33:32
- Александр Салахудинов – 33:36
- Ракымжан Келманов
10 км, женщины
- Азиза Мирзакбарова – 38:49
- Дарья Антропова – 38:50
- Анастасия Силченкова – 39:46
3 км, мужчины
- Элдор Ботиров – 8:05
- Виктор Цуренко – 8:21
- Диербек Ахмедов – 8:24
3 км, женщины
- Маржона Аккузиева – 9:16
- Хаетхон Абдуманнопова – 9:36
- Мохизарбегим Авазжонова – 10:44
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Ташкентский марафон проходит с 2019 года. В этом году забег собрал около пяти тысяч бегунов из разных стран.