Результаты 6-го Ташкентского международного марафона, прошедшего 21 апреля. На дистанции 21,1 победителем стал Ринас Ахмадеев

Теги Полумарафон Ринас Ахмадеев любительский спорт Бег Марафон Забег Календарь стартов Елена Толстых Здоровье

21 апреля в столице Узбекистана прошел 6-й Ташкентский международный марафон. Кроме основной дистанции 42,2 км, участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км (забег и северная ходьба). Для детей была доступна дистанция 1 км.

Победителем марафона стал белорусский атлет Владислав Прямов. Вторым прибежал спортсмен из Узбекистана Бахтиер Уткиров, третьим – Илья Тяпкин (участник Олимпийских игр).

На полумарафонской дистанции лучшим оказался Ринас Ахмадеев (чемпион России, победитель Московского и Минского полумарафонов). Серебро забрал Шохрух Давлатов (двукратный чемпион Узбекистана).

Марафон входит в календарь World Athletics и обладает статусом IAAF Road Race Label Events (система оценки беговых соревнований), а трасса сертифицирована AIMS (Ассоциация международных марафонов и забегов). 

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Владислав Прямов – 2:18:39
  2. Бахтиер Уткиров – 2:23:29
  3. Илья Тяпкин – 2:24:53

42,2 км, женщины

  1. Екатерина Тунгускова – 2:40:58
  2. Шохсанам Хуррамова – 2:44:30
  3. Елена Толстых – 2:49:30

21,1 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 1:03:22
  2. Шохрух Давлатов – 01:04:22
  3. Евгений Фадеев – 1:06:47

21,1 км, женщины

  1. Мария Коробицкая – 1:12:53
  2. Айнуска Калил кызы – 1:15:26
  3. Мохинабону Комилова – 1:23:04

10 км, мужчины

  1. Хасан Мирсоатов – 33:32
  2. Александр Салахудинов – 33:36
  3. Ракымжан Келманов 

10 км, женщины

  1. Азиза Мирзакбарова – 38:49
  2. Дарья Антропова – 38:50
  3. Анастасия Силченкова – 39:46

3 км, мужчины

  1. Элдор Ботиров – 8:05
  2. Виктор Цуренко – 8:21
  3. Диербек Ахмедов – 8:24

3 км, женщины

  1. Маржона Аккузиева – 9:16
  2. Хаетхон Абдуманнопова – 9:36
  3. Мохизарбегим Авазжонова – 10:44

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Ташкентский марафон проходит с 2019 года. В этом году забег собрал около пяти тысяч бегунов из разных стран.

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