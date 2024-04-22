Болт о Беллингеме: «Великий талант, он покоряет мир, класико было очередным доказательством, что Джуд – лучший. Я рад результату в ЛЧ, потому что не хотел очередного требла «Сити»

Усэйн Болт высоко оценил игру Джуда Беллингема за «Реал Мадрид».

«Реал» победил в класико «Барселону» (3:2) в 32-м туре . на 91-й вывел мадридцев вперед, забив победный мяч.

Ранее « » сыграл с « » вничью в обоих матчах 1/4 финала ЛЧ (3:3, 1:1) и выиграл в серии пенальти на выезде – 4:3, выбив команду Пепа Гвардиолы из главного еврокубка.

«Он доказал, что является одним из новых великих талантов, и покоряет мир. Он прибыл в Мадрид, полный энергии и особого таланта. Он выиграет много трофеев и добьется большого успеха.

Видел ли я две последние игры? Конечно, они были невероятными! Я был очень рад результату в Лиге чемпионов, потому что мы не хотели очередного требла «Сити» (Болт болеет за «МЮ» – Sports).

было впечатляющим, очередное доказательство того, что Беллингем – лучший. Я видел, как он совершил несколько гениальных действий за очень короткий промежуток времени, что говорит о его огромном таланте», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике.