Болт о Беллингеме: «Великий талант, он покоряет мир, класико было очередным доказательством, что Джуд – лучший. Я рад результату в ЛЧ, потому что не хотел очередного требла «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Усэйн Болт Класико Джуд Беллингем Футбол

Усэйн Болт высоко оценил игру Джуда Беллингема за «Реал Мадрид».

«Реал» победил в класико «Барселону» (3:2) в 32-м туре Ла ЛигиДжуд Беллингем на 91-й вывел мадридцев вперед, забив победный мяч.

Ранее «Реал» сыграл с «Манчестер Сити» вничью в обоих матчах 1/4 финала ЛЧ (3:3, 1:1) и выиграл в серии пенальти на выезде – 4:3, выбив команду Пепа Гвардиолы из главного еврокубка. 

«Он доказал, что является одним из новых великих талантов, и покоряет мир. Он прибыл в Мадрид, полный энергии и особого таланта. Он выиграет много трофеев и добьется большого успеха.

Видел ли я две последние игры? Конечно, они были невероятными! Я был очень рад результату в Лиге чемпионов, потому что мы не хотели очередного требла «Сити» (Болт болеет за «МЮ» – Sports).

Класико было впечатляющим, очередное доказательство того, что Беллингем – лучший. Я видел, как он совершил несколько гениальных действий за очень короткий промежуток времени, что говорит о его огромном таланте», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике.

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15 комментариев
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Беллингему всего-лишь 20 лет, но уже владеет спотифаем.
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Беллингем играет лучше вместе взятых Ламалей, Педрей, Гави.
В класико регулярно забивает и это будучи полузащитником.
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Ответ umnik3
Комментарий удален модератором
Поплачь, легче станет
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Ответ Ваня Шипитко
любой адекватный человек не хотел бы, что б лч выиграл мешок
Среди фанов Барсы ты был бы своим.
+3
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Естественно. Было бы странно, если бы поклонник МЮ сказал обратное.
+2
-1
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Комментарий удален модератором
Дайте это интервью прочитать "горожанам" перед финалом Кубка Англии!
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Ну да, на Тен Хага надежды нет, в прошлом году не помешал Сити взять требл, и в этом не помешал бы, остаётся только на других надеяться
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Достойный игрок Великого клуба !
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Ответ tzasasa
Величайший, станет новым Деле Алли... А кстати, где он?
он уже раза в 100 лучше пикового Алли
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Ответ FRM
он уже раза в 100 лучше пикового Алли
Неужели превзойдет даже самого... Боюсь сказать... того кого нельзя называть?
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Ответ Роман
Среди фанов Барсы ты был бы своим.
Так они за Сити и топили в среду.
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