Матыцин поздравил Александрову с победой в Цюрихе: «Важно, что в условиях ограничений организаторы марафона руководствуются спортивным принципом»

Теги Бег сборная России жен Олег Матыцин Дина Александрова Легкая атлетика

Олег Матыцин поздравил бегунью Дину Александрову с победой в Цюрихском марафоне.

«Поздравляю с победой на международном марафоне в Цюрихе российскую спортсменку Дину Александрову. Воспитанница отечественной школы легкой атлетики показала отличный результат и обновила личный рекорд.

Важно, что в условиях санкционных ограничений организаторы марафона руководствуются в первую очередь спортивным принципом, а наши спортсмены продолжают радовать яркими победами на международной арене своих болельщиков.

Пусть эта победа будет мощным импульсом и вдохновителем для многих спортсменов. Желаю Дине и российской легкой атлетике больше победных финишей», – сказал министр спорта России. 

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2 комментария
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Сегодня присоединяюсь к Матыцину. Побед Дине на всех этапах.
Одна за всех.
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Олежа, займись лучше состоянием отечественной школы ЛА, которая является родной для Александровой, тогда из неё не будут уходить спортсмены в марафоны на коммерческие старты. Это же насколько нужно запустить целый вид, что сборники оттуда бегут, либо карьеры заканчивают.
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