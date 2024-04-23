Матыцин поздравил Александрову с победой в Цюрихе: «Важно, что в условиях ограничений организаторы марафона руководствуются спортивным принципом»

Олег Матыцин поздравил бегунью Дину Александрову с победой в Цюрихском марафоне.

«Поздравляю с победой на международном марафоне в Цюрихе российскую спортсменку . Воспитанница отечественной школы легкой атлетики показала отличный результат и обновила личный рекорд.

Важно, что в условиях санкционных ограничений организаторы марафона руководствуются в первую очередь спортивным принципом, а наши спортсмены продолжают радовать яркими победами на международной арене своих болельщиков.

Пусть эта победа будет мощным импульсом и вдохновителем для многих спортсменов. Желаю Дине и российской легкой атлетике больше победных финишей», – сказал министр спорта России.

Лучшая бегунья России взяла престижный марафон! Она – любитель и собирается на Олимпиаду за свои деньги 😱