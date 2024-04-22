Джокович стал спортсменом года по версии Laureus

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Новак Джокович ATP Макс Ферстаппен Интер Майами Ноа Лайлс Эрлинг Холанд Арман Дюплантис Теннис

Новак Джокович выиграл премию Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсмен года».

Премия вручается спортсменам и командам за достижения в 2023 году.

Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Он установил рекорд по количеству титулов «Большого шлема».

Серб обошел футболистов Лионеля Месси и Эрлинга Холанда, гонщика Макса Ферстаппена, легкоатлетов Ноа Лайлса и Армана Дюплантиса.

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30 комментариев
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Что вообще здесь делает Месси, его просто в списки на все награды выставляют? Уму непостижимо, а Джокович красавец, заслужил, то же самое можно сказать и о Ферстаппене
+44
-6
+38
Заслуженно. И объективно.
Величайший!
Айде Nо1е, айде!
+18
-3
+15
Месси обошел? Его все ещё за ЧМ-22 номинируют?
+13
-4
+9
Совершенно справедливо и заслуженно! :)
+9
0
+9
Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
Рафыч выглядел очень недовольным, когда вручали награду)
+10
-1
+9
Ответ Alex Morhan
Рафыч выглядел очень недовольным, когда вручали награду)
Заметно да! Ну не то чтобы недовольным, но каким-то прифигевшим точно. У них с Карлосом примерно одинаковые лица были. Новак - красавчик!
+9
-2
+7
Ноле красавчик, заслуженно лучший!!!
+7
0
+7
Ответ Сергей Гуцол
Что вообще здесь делает Месси, его просто в списки на все награды выставляют? Уму непостижимо, а Джокович красавец, заслужил, то же самое можно сказать и о Ферстаппене
Два удушающих подряд в официальных матчах за сборную, за которые судьи не посмели дать даже жёлтую и ZERO по системе гол+пас во всех матчах плей-офф ЛЧ за ПСЖ ~ никто к такому результату и близко приблизиться не смог☝️
+4
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+4
Я как фанат футбола несомненно этому рад.
+5
-1
+4
Удивительно, что не Пепси.
+4
-1
+3
За сына ФИФА голосуют его ограниченные фанаты.
Когда, играя в МЛС, он уже всеми забыт.
+6
-3
+3
Претенденты:
- Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open
- Требл
- Мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом
- Чемпион Мира Ф1
- Чемпион Мира в стометровке, эстафете
и 🥁
-"кубок интертото" КОНКАКАФ

Распиар🤣
+4
-2
+2
Ответ Alex Morhan
Рафыч выглядел очень недовольным, когда вручали награду)
Чисто КриРо фейс на подобных церемониях)
Сразу по лицу видно, кто помешан на рекордах, а кто нет)
Хотя, Криша понять можно, там только таким лицом на номинации Месси иногда можно смотреть)
Алькарас приятно внимал легенде)
+5
-3
+2
кто-то удивлён? я нет
+2
-1
+1
Обокрали Меонеля Лесси.
+6
-5
+1
Ответ Сергей Гуцол
Что вообще здесь делает Месси, его просто в списки на все награды выставляют? Уму непостижимо, а Джокович красавец, заслужил, то же самое можно сказать и о Ферстаппене
Добавляют по приколу, чтобы пукан хейтеров улетал
+7
-6
+1
Ответ Stas Salesov
Комментарий удален модератором
а если ещё и многочисленные истории с мальчиками из академии всплывут, то тут уже никакие статус и "наследие" не спасут
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Ответ Евгений Фабиянчук
кто-то удивлён? я нет
Комментарий удален модератором
Ответ Йенс Мустерманн
Там ещё фонд Рафика взял первое место в номинации Sport for Good. Он лично вышел с женой Хиской на сцену. А среди спортсменов с инвалидностью (беременная Мугуруса вручала награду, прямо настоящая Кармэн xD) - Диде де Гроот, собравшая три подряд БШ между прочим. Вышла за наградой в коротком (до середины бедра) платье и с протезом правой ноги. Карасик вручал награду прорыв года, где была Кори, но её в итоге взяла испанская футболистка.
Ну Мугуруса беременная, судя по фоткам
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Ответ Сергей Гуцол
Что вообще здесь делает Месси, его просто в списки на все награды выставляют? Уму непостижимо, а Джокович красавец, заслужил, то же самое можно сказать и о Ферстаппене
Если нет в списке Месси то это награда себя обесценивает по мнению самих же организаторов.Даже сейчас когда он уплыл за океан и играет в не самой конкурентной лиге его все равно ставят везде.Ищут идола в спорте ,хотя нужно судить по календарному году кто больше себя проявил
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Ответ Сергей Гуцол
Что вообще здесь делает Месси, его просто в списки на все награды выставляют? Уму непостижимо, а Джокович красавец, заслужил, то же самое можно сказать и о Ферстаппене
Инерция, что поделать.
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почему не Месси?
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