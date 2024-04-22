Джокович стал спортсменом года по версии Laureus
Новак Джокович выиграл премию Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсмен года».
Премия вручается спортсменам и командам за достижения в 2023 году.
Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Он установил рекорд по количеству титулов «Большого шлема».
Серб обошел футболистов Лионеля Месси и Эрлинга Холанда, гонщика Макса Ферстаппена, легкоатлетов Ноа Лайлса и Армана Дюплантиса.
Величайший!
Айде Nо1е, айде!
Когда, играя в МЛС, он уже всеми забыт.
- Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open
- Требл
- Мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом
- Чемпион Мира Ф1
- Чемпион Мира в стометровке, эстафете
и 🥁
-"кубок интертото" КОНКАКАФ
Распиар🤣
Сразу по лицу видно, кто помешан на рекордах, а кто нет)
Хотя, Криша понять можно, там только таким лицом на номинации Месси иногда можно смотреть)
Алькарас приятно внимал легенде)