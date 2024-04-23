Усэйн Болт: «Мне бы хотелось посоревноваться с Мбаппе в моей лучшей форме на 100-метровке. Ему нужно пробежать и дать мне посмотреть результат»
Усэйн Болт рассказал, что хотел бы посоревноваться с Килианом Мбаппе на 100 метров.
У восьмикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике поинтересовались на тему того, какой футболист мог бы составить ему конкуренцию на дистанции 100 метров.
«Мне бы хотелось посоревноваться с Килианом Мбаппе в моей лучшей форме, чтобы посмотреть, насколько он сможет приблизиться ко мне.
Однажды ему нужно пробежать 100 метров и дать мне посмотреть результат», – сказал Усэйн Болт, владеющий рекордом на дистанции 100 метров – 9,58 секунды в 2009 году на чемпионате мира в Берлине.
это более близкая ему дистанция
Футболист пробегает стометровку и сравнивает полученный результат с 9,58.
Но, конечно, найдутся такие, как вы, которые прочитают чужую мысль так, как захочется и найдут повод попытаться насрать комментирующему в карман, но, в итоге, лишь насрут себе в штаны.
Хорошего вечера 🤝🏻
Трусливый Болт! Боится проиграть футболисту.