Усэйн Болт: «Мне бы хотелось посоревноваться с Мбаппе в моей лучшей форме на 100-метровке. Ему нужно пробежать и дать мне посмотреть результат»

Усэйн Болт рассказал, что хотел бы посоревноваться с Килианом Мбаппе на 100 метров.

У восьмикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике поинтересовались на тему того, какой футболист мог бы составить ему конкуренцию на дистанции 100 метров.

«Мне бы хотелось посоревноваться с в моей лучшей форме, чтобы посмотреть, насколько он сможет приблизиться ко мне.

Однажды ему нужно пробежать 100 метров и дать мне посмотреть результат», – сказал Усэйн Болт, владеющий рекордом на дистанции 100 метров – 9,58 секунды в 2009 году на чемпионате мира в Берлине.