Усэйн Болт: «Мне бы хотелось посоревноваться с Мбаппе в моей лучшей форме на 100-метровке. Ему нужно пробежать и дать мне посмотреть результат»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Усэйн Болт Килиан Мбаппе Футбол

Усэйн Болт рассказал, что хотел бы посоревноваться с Килианом Мбаппе на 100 метров.

У восьмикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике поинтересовались на тему того, какой футболист мог бы составить ему конкуренцию на дистанции 100 метров.

«Мне бы хотелось посоревноваться с Килианом Мбаппе в моей лучшей форме, чтобы посмотреть, насколько он сможет приблизиться ко мне.

Однажды ему нужно пробежать 100 метров и дать мне посмотреть результат», – сказал Усэйн Болт, владеющий рекордом на дистанции 100 метров – 9,58 секунды в 2009 году на чемпионате мира в Берлине.

28 комментариев
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Неинтересно сравнивать профессионального легкоатлета-спринтера (еще и настоящего уникума) с футболистом в скорости бега.
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+19
Ответ Парень со двора Шмурнова
Неинтересно сравнивать профессионального легкоатлета-спринтера (еще и настоящего уникума) с футболистом в скорости бега.
По моему это было бы прикольно. Не понимаю почему надо обязательно включать токсичность
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+17
Жаль что Обамиянг и Усейн так и не посоревновались как планировали когда-то
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Интереснее было бы посмотреть результат на 30 метровке
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Пусть болт побегает пол матча с ускорениями, а потом попробует развить скорость Мбапе
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Ответ Любезный Коссутий
а Болту мяч
уже видели
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+2
Ответ Крыс Пол
Дайте Киллиану шиповки
а Болту мяч
+2
0
+2
Пусть пробегут две стометровки, одну классическую а вторую уже с мячиком, вот потеха для людей будет 👍😄
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
Мбаппе, скорее, бежит 60 метров, чем 100 это более близкая ему дистанция
Более близкая 30-45 метров
+1
0
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Дайте Киллиану шиповки
+3
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+1
Мбаппе, скорее, бежит 60 метров, чем 100
это более близкая ему дистанция
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Справедливо было бы обоим бежать в бутсах по футбольному полю, ведя мяч перед собой.
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Конечно, ведь вы не понимаете значение слова «токсичность» 😌
Ты чё такой токсик?
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Ответ ДимГриКад
Пусть пробегут две стометровки, одну классическую а вторую уже с мячиком, вот потеха для людей будет 👍😄
пнул на 100 метров и беги)
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В этом и заключается соревнование.
Футболист пробегает стометровку и сравнивает полученный результат с 9,58.
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Вот с Анри бы сравнить.
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Ответ Парень со двора Шмурнова
А кто сказал, что мне неинтересно на это посмотреть? Я говорил исключительно про результат. Но, конечно, найдутся такие, как вы, которые прочитают чужую мысль так, как захочется и найдут повод попытаться насрать комментирующему в карман, но, в итоге, лишь насрут себе в штаны. Хорошего вечера 🤝🏻
С вашей стороны вот какой смысл изрыгать желчь? Помечтал там в моменте самый быстрый человек своего времени пробежаться с самым возможно быстрым футболистом современности.. Ну и? Ну и че не так? Че ты залез со своим негативом?
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Ответ Nuri Shaw
Да всё я прекрасно понимаю. Усейн прокоментировал любопытный момент, но конечно найдутся те кто вставит свои ржавые 5 копеек... Моё мнение, многие посмотрели бы такой забег, но но такие как вы только срать на диван можете
Шмурнов сам сидел с попкорном, это он тут такой
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Неинтересно сравнивать профессионального легкоатлета-спринтера (еще и настоящего уникума) с футболистом в скорости бега.
Любой быстрый футболе дернет спринтера
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Ответ Nuri Shaw
Да всё я прекрасно понимаю. Усейн прокоментировал любопытный момент, но конечно найдутся те кто вставит свои ржавые 5 копеек... Моё мнение, многие посмотрели бы такой забег, но но такие как вы только срать на диван можете
А кто сказал, что мне неинтересно на это посмотреть? Я говорил исключительно про результат.

Но, конечно, найдутся такие, как вы, которые прочитают чужую мысль так, как захочется и найдут повод попытаться насрать комментирующему в карман, но, в итоге, лишь насрут себе в штаны.

Хорошего вечера 🤝🏻
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Понятно, кто выиграет, но это - однозначно комплимент!
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Не получится, Перес сказал не отпустит Мбаппе на Олимпиаду
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да этого болта наш Володька уделал бы в лучшие годы!!!)
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Сегодня ГТО сдавали, 60 м. Будешь смотреть?
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в моей лучшей форме на 100-метровке| |
Трусливый Болт! Боится проиграть футболисту.
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Вот если им сейчас пробежать, будет интересно. Думаю, Мбаппе не сильно отстанет. И лучше 60 метров, а не 100. 100 - много для футболиста, у них короче ускорения
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