Результаты Псковского марафона «Мехуборка» 2024

Теги Полумарафон любительский спорт Бег Марафон Забег Календарь стартов Здоровье

В воскресенье 21 апреля в Пскове прошел марафон «Мехуборка». Атлеты соревновались на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10,5 км, 5 км, 1 км. В забеге на марафонскую дистанцию принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафеты. Детям были доступны дистанции 400 и 200 м.

Старт и финиш проходили на новом стадионе «Машиностроитель». Участники бежали по центру Пскова мимо главных достопримечательностей: Псковского кремля, Покровской башни, Летнего сада, Финского парка, Свято-Троицкого собора.

Победителем марафона стал атлет Дмитрий Шунин (трехкратный чемпион забега Mad Fox Ultra). Среди женщин лучшей оказалась Антонина Юшина (чемпионка России по скайраннингу).

На полумарафонской дистанции золото взял Руслан Хорошилов (чемпион России по марафону и горному бегу) и спортсменка Александра Бородинова, которая неделю назад стала победительницей полумарафона в Королеве.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Дмитрий Шунин – 2:23:26,9
  2. Петр Огородников – 2:25:56,4
  3. Эдуард Солнцев – 2:30:55,9

42,2 км, женщины

  1. Антонина Юшина – 2:42:23
  2. Алена Шумова – 3:49:07,2
  3. Светлана Журавлева – 3:51:16,5

21,1 км, мужчины

  1. Руслан Хорошилов – 1:07:22,3
  2. Александр Павленин – 1:08:03,2
  3. Владимир Чеча – 1:10:36,1

21,1 км, женщины

  1. Александра Бородинова – 1:19:44,2
  2. Ольга Федотова – 1:22:27,3
  3. Валентина Козлова – 1:23:00,6

10 км, мужчины

  1. Максим Машинец – 34:48,4
  2. Борис Никитин – 36:11,4
  3. Алексей Зборовский – 36:46,1

10 км, женщины

  1. Марина Воронюк – 44:47
  2. Ольга Пархимович – 45:07,4
  3. Александра Егорова – 45:13

5 км, мужчины

  1. Иван Пугавьев – 16:38
  2. Олег Муров – 16:48,5
  3. Илья Шилов – 17:29,2

5 км, женщины

  1. Алиса Кубышкина – 19:26,1
  2. Саманта Васильева – 20:25,8
  3. Татьяна Ермакова – 20:53,1

1 км, мужчины

  1. Сергей Соляник – 02:00
  2. Андрей Кошелев – 02:05
  3. Максим Епифанов – 02:16,5

1 км, женщины

  1. Елена Волкова – 02:24,7
  2. Маргарита Компаниец – 02:27,2
  3. Виктория Сычева – 02:35,1

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Псковский марафон. Главное о забеге: дистанции, трасса, регистрация на старт

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий