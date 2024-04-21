Результаты Псковского марафона «Мехуборка» 2024

В воскресенье 21 апреля в Пскове прошел марафон «Мехуборка». Атлеты соревновались на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10,5 км, 5 км, 1 км. В забеге на марафонскую дистанцию принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафеты. Детям были доступны дистанции 400 и 200 м.

Старт и финиш проходили на новом стадионе «Машиностроитель». Участники бежали по центру Пскова мимо главных достопримечательностей: Псковского кремля, Покровской башни, Летнего сада, Финского парка, Свято-Троицкого собора.

Победителем марафона стал атлет Дмитрий Шунин (трехкратный чемпион забега Mad Fox Ultra). Среди женщин лучшей оказалась Антонина Юшина (чемпионка России по скайраннингу).

На полумарафонской дистанции золото взял Руслан Хорошилов (чемпион России по марафону и горному бегу) и спортсменка Александра Бородинова, которая неделю назад стала победительницей полумарафона в Королеве.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Дмитрий Шунин – 2:23:26,9 Петр Огородников – 2:25:56,4 Эдуард Солнцев – 2:30:55,9

42,2 км, женщины

Антонина Юшина – 2:42:23 Алена Шумова – 3:49:07,2 Светлана Журавлева – 3:51:16,5

21,1 км, мужчины

Руслан Хорошилов – 1:07:22,3 Александр Павленин – 1:08:03,2 Владимир Чеча – 1:10:36,1

21,1 км, женщины

Александра Бородинова – 1:19:44,2 Ольга Федотова – 1:22:27,3 Валентина Козлова – 1:23:00,6

10 км, мужчины

Максим Машинец – 34:48,4 Борис Никитин – 36:11,4 Алексей Зборовский – 36:46,1

10 км, женщины

Марина Воронюк – 44:47 Ольга Пархимович – 45:07,4 Александра Егорова – 45:13

5 км, мужчины

Иван Пугавьев – 16:38 Олег Муров – 16:48,5 Илья Шилов – 17:29,2

5 км, женщины

Алиса Кубышкина – 19:26,1 Саманта Васильева – 20:25,8 Татьяна Ермакова – 20:53,1

1 км, мужчины

Сергей Соляник – 02:00 Андрей Кошелев – 02:05 Максим Епифанов – 02:16,5

1 км, женщины

Елена Волкова – 02:24,7 Маргарита Компаниец – 02:27,2 Виктория Сычева – 02:35,1

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Псковский марафон. Главное о забеге: дистанции, трасса, регистрация на старт