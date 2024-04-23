«Беговое сообщество» объявили имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Московском полумарафоне. На старт выйдут Искандер Ядгаров, Степан Киселев, Анна Викулова

Организаторы Московского полумарафона «Беговое сообщество» объявили имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на дистанции 21,1 км.

В мужскую элиту вошли:

Среди женщин за победу будут бороться:

Московский полумарафон пройдет 28 и 29 апреля. В воскресенье 28 апреля участники будут соревноваться на дистанции 5 км, в понедельник – на дистанции 21,1 км (сольно и в составе эстафеты).

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