«Беговое сообщество» объявили имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Московском полумарафоне. На старт выйдут Искандер Ядгаров, Степан Киселев, Анна Викулова

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Организаторы Московского полумарафона «Беговое сообщество» объявили имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на дистанции 21,1 км.

В мужскую элиту вошли:

Среди женщин за победу будут бороться:

Московский полумарафон пройдет 28 и 29 апреля. В воскресенье 28 апреля участники будут соревноваться на дистанции 5 км, в понедельник – на дистанции 21,1 км (сольно и в составе эстафеты). 

Следить за полумарафоном можно в прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте.

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