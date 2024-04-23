«Беговое сообщество» объявили имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Московском полумарафоне. На старт выйдут Искандер Ядгаров, Степан Киселев, Анна Викулова
Организаторы Московского полумарафона «Беговое сообщество» объявили имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на дистанции 21,1 км.
В мужскую элиту вошли:
- Ринас Ахмадеев;
- Дмитрий Неделин;
- Алексей Реунков;
- Степан Киселев;
- Искандер Ядгаров;
- Денис Чертыков;
- Алексей Трошкин;
- Олег Григорьев.
Среди женщин за победу будут бороться:
- Анна Викулова;
- Елена Седова;
- Мария Резниченко;
- Ольга Немогай;
- Ольга Шибалина;
- Ирина Шевченко;
- Вера Добротворская.
Московский полумарафон пройдет 28 и 29 апреля. В воскресенье 28 апреля участники будут соревноваться на дистанции 5 км, в понедельник – на дистанции 21,1 км (сольно и в составе эстафеты).
Следить за полумарафоном можно в прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте.