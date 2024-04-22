Результаты Пятигорского полумарафона KAVKAZ.RUN 2024, прошедшего 20 и 21 апреля

20 и 21 апреля в Пятигорске прошел полумарафон от команды организаторов KAVKAZ.RUN.

В субботу 20 апреля прошел вертикальный забег на вершину горы Машук на дистанции 6 км с набором высоты 500 метров. В воскресенье 21 апреля атлеты соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км.

Маршрут полумарафона проходил по курортной зоне Пятигорска мимо знаменитых достопримечательностей. Участники пробегали место дуэли М.Ю. Лермонтова, Академическую галерею, Пироговские ванны, озеро Провал, беседку «Эолова арфа».

Результаты победителей и призеров:

Машук 993, мужчины

Денис Ермаков – 27:36 Дмитрий Голиков – 29:57 Антон Выблов – 30:25

Машук 993, женщины

Виктория Калинина – 32:55 Елена Аносова – 34:47 Марина Магомедова – 35:35

21,1 км, мужчины

Денис Ермаков – 1:17:37 Владимир Надеждин – 1:19:51 Константин Шишов – 1:23:42

21,1 км, женщины

Александра Морозова – 1:24:00 Виктория Калинина – 1:29:53 Наталья Булатова – 1:34:32

10 км, мужчины

Максим Харин – 35:17 Никита Калганов – 35:26 Роман Ткачук – 36:42

10 км, женщины

Татьяна Курамшина – 41:46 Диана Куликова – 44:40 Рамиля Князева – 44:52

5 км, мужчины

Алексей Ельников – 16:50 Владислав Лукша – 17:05 Дмитрий Лебедев – 17:23

5 км, женщины

Анастасия Жигунова – 21:24 Елизавета Николаенко – 21:52 Ирина Колесникова – 24:56

2 км, мужчины

Александр Рудых – 9:09 Евгений Зарубин – 9:41 Дмитрий Николаев – 9:47

2 км, женщины

Наталья Карандашева – 10:33 Лиана Сальникова – 10:52 Валерия Пшихачева – 10:58

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с полумарафона находятся на сайте MySportPhoto, с вертикального забега – на том же сайте.