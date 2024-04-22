Результаты Пятигорского полумарафона KAVKAZ.RUN 2024, прошедшего 20 и 21 апреля
20 и 21 апреля в Пятигорске прошел полумарафон от команды организаторов KAVKAZ.RUN.
В субботу 20 апреля прошел вертикальный забег на вершину горы Машук на дистанции 6 км с набором высоты 500 метров. В воскресенье 21 апреля атлеты соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км.
Маршрут полумарафона проходил по курортной зоне Пятигорска мимо знаменитых достопримечательностей. Участники пробегали место дуэли М.Ю. Лермонтова, Академическую галерею, Пироговские ванны, озеро Провал, беседку «Эолова арфа».
Результаты победителей и призеров:
Машук 993, мужчины
- Денис Ермаков – 27:36
- Дмитрий Голиков – 29:57
- Антон Выблов – 30:25
Машук 993, женщины
- Виктория Калинина – 32:55
- Елена Аносова – 34:47
- Марина Магомедова – 35:35
21,1 км, мужчины
- Денис Ермаков – 1:17:37
- Владимир Надеждин – 1:19:51
- Константин Шишов – 1:23:42
21,1 км, женщины
- Александра Морозова – 1:24:00
- Виктория Калинина – 1:29:53
- Наталья Булатова – 1:34:32
10 км, мужчины
- Максим Харин – 35:17
- Никита Калганов – 35:26
- Роман Ткачук – 36:42
10 км, женщины
- Татьяна Курамшина – 41:46
- Диана Куликова – 44:40
- Рамиля Князева – 44:52
5 км, мужчины
- Алексей Ельников – 16:50
- Владислав Лукша – 17:05
- Дмитрий Лебедев – 17:23
5 км, женщины
- Анастасия Жигунова – 21:24
- Елизавета Николаенко – 21:52
- Ирина Колесникова – 24:56
2 км, мужчины
- Александр Рудых – 9:09
- Евгений Зарубин – 9:41
- Дмитрий Николаев – 9:47
2 км, женщины
- Наталья Карандашева – 10:33
- Лиана Сальникова – 10:52
- Валерия Пшихачева – 10:58
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с полумарафона находятся на сайте MySportPhoto, с вертикального забега – на том же сайте.