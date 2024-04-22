Результаты Пятигорского полумарафона KAVKAZ.RUN 2024, прошедшего 20 и 21 апреля

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20 и 21 апреля в Пятигорске прошел полумарафон от команды организаторов KAVKAZ.RUN. 

В субботу 20 апреля прошел вертикальный забег на вершину горы Машук на дистанции 6 км с набором высоты 500 метров. В воскресенье 21 апреля атлеты соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км.

Маршрут полумарафона проходил по курортной зоне Пятигорска мимо знаменитых достопримечательностей. Участники пробегали место дуэли  М.Ю. Лермонтова, Академическую галерею, Пироговские ванны, озеро Провал, беседку «Эолова арфа».

Результаты победителей и призеров:

Машук 993, мужчины

  1. Денис Ермаков – 27:36
  2. Дмитрий Голиков – 29:57
  3. Антон Выблов – 30:25

Машук 993, женщины

  1. Виктория Калинина – 32:55
  2. Елена Аносова – 34:47
  3. Марина Магомедова – 35:35

21,1 км, мужчины

  1. Денис Ермаков – 1:17:37
  2. Владимир Надеждин – 1:19:51
  3. Константин Шишов – 1:23:42

21,1 км, женщины

  1. Александра Морозова – 1:24:00
  2. Виктория Калинина – 1:29:53
  3. Наталья Булатова – 1:34:32

10 км, мужчины

  1. Максим Харин – 35:17
  2. Никита Калганов – 35:26
  3. Роман Ткачук – 36:42

10 км, женщины

  1. Татьяна Курамшина – 41:46
  2. Диана Куликова – 44:40
  3. Рамиля Князева – 44:52

5 км, мужчины

  1. Алексей Ельников – 16:50
  2. Владислав Лукша – 17:05
  3. Дмитрий Лебедев – 17:23

5 км, женщины

  1. Анастасия Жигунова – 21:24
  2. Елизавета Николаенко – 21:52
  3. Ирина Колесникова – 24:56

2 км, мужчины

  1. Александр Рудых – 9:09
  2. Евгений Зарубин – 9:41
  3. Дмитрий Николаев – 9:47

2 км, женщины

  1. Наталья Карандашева – 10:33
  2. Лиана Сальникова – 10:52
  3. Валерия Пшихачева – 10:58

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с полумарафона находятся на сайте MySportPhoto, с вертикального забега – на том же сайте.

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