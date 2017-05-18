Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА из-за давления WADA

    Теги Елена Исинбаева WADA РУСАДА

    Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

    Сообщается, что Исинбаева была вынуждена отказаться от своей должности из-за давления со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    Напомним, что WADA выражало недовольство назначением спортсменки на пост в РУСАДА, считая, что это не соответствует дорожной карте по восстановлению организации в правах.

    Исинбаева была избрана главной наблюдательного совета РУСАДА 9 марта.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться