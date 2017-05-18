Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА из-за давления WADA

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Сообщается, что Исинбаева была вынуждена отказаться от своей должности из-за давления со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, что WADA выражало недовольство назначением спортсменки на пост в РУСАДА, считая, что это не соответствует дорожной карте по восстановлению организации в правах.

Исинбаева была избрана главной наблюдательного совета РУСАДА 9 марта.