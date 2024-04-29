Мерсон об «Арсенале»: «Если бы не «Сити», он бы выиграл АПЛ. Но если ты боксер-тяжеловес, а титул у Майка Тайсона, то тебе его не видать»

Пол Мерсон сравнил «Манчестер Сити» с прославленным боксером.

«Меня вот что беспокоит: что, если « » выиграет следующие три матча, но все равно не станет чемпионом? Я не знаю, как это повлияет на команду в следующем сезоне. В прошлом году, когда начинался этот сезон, все говорили, что «Арсенал» развалился. Ему было что доказывать, он мог снова попытаться выиграть.

Если «Арсенал» выиграет три матча, но не возьмет титул, то может начать думать: а что еще надо сделать?

Все дело в моменте. Если ты боксер-тяжеловес, претендующий на титул, а им владеет Майк Тайсон, то награды тебе не видать. С «Арсеналом» примерно так же. Ему просто не повезло, но при этом ему следует принять то, что он может быть второй по силе командой в этот период. Если бы не « », он, вероятно, выиграл бы чемпионат. Просто дело в моменте.

Сколько людей выиграли забег на 400 метров, когда был Майкл Джонсон? Это не удалось никому. Вот как это работает», – отметил бывший нападающий сборной Англии.