Мерсон об «Арсенале»: «Если бы не «Сити», он бы выиграл АПЛ. Но если ты боксер-тяжеловес, а титул у Майка Тайсона, то тебе его не видать»

Теги Майк Тайсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Бег Майкл Джонсон Пол Мерсон бокс Футбол

Пол Мерсон сравнил «Манчестер Сити» с прославленным боксером.

«Меня вот что беспокоит: что, если «Арсенал» выиграет следующие три матча, но все равно не станет чемпионом? Я не знаю, как это повлияет на команду в следующем сезоне. В прошлом году, когда начинался этот сезон, все говорили, что «Арсенал» развалился. Ему было что доказывать, он мог снова попытаться выиграть.

Если «Арсенал» выиграет три матча, но не возьмет титул, то может начать думать: а что еще надо сделать?

Все дело в моменте. Если ты боксер-тяжеловес, претендующий на титул, а им владеет Майк Тайсон, то награды тебе не видать. С «Арсеналом» примерно так же. Ему просто не повезло, но при этом ему следует принять то, что он может быть второй по силе командой в этот период. Если бы не «Сити», он, вероятно, выиграл бы чемпионат. Просто дело в моменте.

Сколько людей выиграли забег на 400 метров, когда был Майкл Джонсон? Это не удалось никому. Вот как это работает», – отметил бывший нападающий сборной Англии.

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12 комментариев
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Справедливости ради, в этом сезоне Арсы не сдулись на дистанции и это уже большая заслуга тренера
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Что надо делать? Не влетать дома по 0-2 Астон-Вилле и Вест Хэму. Набирать в матчах с Фулхэмом больше 1 очка. Вполне себе реалистичные задачи
+8
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+8
Например ехать к главному сопернику за победой ,а не за ничьей ставя автобус .Нотенгем раз в 5 смелее играл и мог забрать очки ,если бы не реализация
+2
0
+2
Сити не так несокрушим, об Тоттенхэм или Вест Хэм могут спотокнуться. Арсеналу главное победить в оставшихся матчах.
+3
-2
+1
Ответ Гномович!
Если бы не Инфантино аргентина не выиграла бы ЧМ 22, если бы Эвребе до сих пор судил, у Барсы было бы сейчас 15 ЛЧ.
Если бы у бабушки...
+1
0
+1
Ответ Гномович!
Если бы не Инфантино аргентина не выиграла бы ЧМ 22, если бы Эвребе до сих пор судил, у Барсы было бы сейчас 15 ЛЧ.
Если бы я было бы я
+1
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+1
В прошлом сезоне основная проблема была в матчах с топ 6 и в слитой концовке.
В этом сезоне в этих компонентах прибавили значительно, но и этого судя по всему не хватит. Очень жаль.
P.s. Сити достоин критики за матчи с топами
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Особенно, если ты не настоящий боксёр.
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Ответ Гномович!
держи в курсе
Ок
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Ответ Гномович!
Если бы не Инфантино аргентина не выиграла бы ЧМ 22, если бы Эвребе до сих пор судил, у Барсы было бы сейчас 15 ЛЧ.
Пол Мерсон об Арсенале, а наш друг: "Инфантино, Аргентина, ЧМ, Барса" ))
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