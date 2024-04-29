Результаты Московского полумарафона 2024. Ринас Ахмадеев установил рекорд соревнований, Ядгаров – 2 место, Неделин – 3 место
29 апреля прошел Московский полумарафон. Накануне, в первый день соревнований, участники бежали дистанцию 5 км, во второй день – только полумарафонскую дистанцию (21,1 км).
Победил в полумарафоне Ринас Ахмадеев, вновь установив рекорд соревнований – 1:02:39. Рекорд на этой дистанции принадлежал Ринасу с 2018 года и составлял 1:03:19, пока в 2023 году его не побил Владимир Никитин (1:02:46).
Женский рекорд соревнований в 2023 году установила Анна Викулова с результатом 1:09:47, в этом году она подтвердила первенство и выиграла соревнования (1:10:05), однако собственный рекорд не побила.
Полумарафон, мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 1:02:39
2. Искандер Ядгаров – 1:02:45
3. Дмитрий Неделин – 1:03:53
4. Денис Чертыков – 1:03:59
5. Алексей Реунков – 1:04:35
6. Алексей Трошкин – 1:05:23
За пределами призовых мест оказались: 7 место – Артур Бурцев (1:06:11), 9 место – Василий Андреев (1:06:25), 13 место – Илларион Худеев (1:06:51), 14 место – Андрей Сущеня (1:06:57), 17 место – Степан Киселев (1:07:34).
Полумарафон, женщины
1. Анна Викулова – 1:10:05
2. Елена Седова – 1:14:06
3. Ольга Немогай – 1:15:08
4. Мария Резниченко – 1:17:01
5. Ирина Шевченко – 1:18:03
6. Екатерина Аксенова – 1:19:33
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте My Race Result. Всего в полумарафоне приняло участие 13 тысяч бегунов.
Результаты первого дня соревнований на Московском полумарафоне (28 апреля, дистанция 5 км)
Все о Московском полумарафоне: трасса и все детали