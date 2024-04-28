Результаты забега на 5 км на Московском полумарафоне. Аплачкина и Голоктионов установили рекорды соревнований

28 апреля в Москве прошел первый день соревнований в рамках Московского полумарафона. В этот день бегуны соревновались на дистанции 5 км, маршрут забега проходил по Лужнецкой набережной рядом с Олимпийским комплексом «Лужники».

Победителями забега на 5 км стали Светлана Аплачкина и Тимофей Голоктионов – оба побили рекорды соревнований. Предыдущие рекорды установили в 2023 году – у женщин также Светлана Аплачкина (15:44), у мужчин – Евгений Кунц (14:42).

Среди женщин второе место заняла Алла Сидорова, мастер спорта по легкой атлетике, серебряный призер Чемпионата России по легкой атлетике на дистанции 10 000 м. Третье место – Анна Бойнова, призерка чемпионата России, спортсменка из клуба «Беговой монастырь», победительница забега «Апрель»-2024.

Среди мужчин второе место занял Максим Ликсаков – триатлонист, студент магистратуры ВШЭ, который на забеге «Апрель» в начале месяца занял первое место в рамках Студенческого кубка БС с результатом 0:14:55. Третье место занял Иван Бобылёв – пятиборец и тренер по плаванию в городе Лысково.

Результаты призеров:

5 км, женщины

1. Светлана Аплачкина – 0:15:41

2. Алла Сидорова – 0:16:29

3. Анна Бойнова – 0:16:34

5 км, мужчины

1. Тимофей Голоктионов – 0:14:40

2. Максим Ликсаков – 0:14:45

3. Иван Бобылёв – 0:14:48

В забеге на 5 км приняли участие 5 569 человек, результаты всех участников можно найти на сайте RaceResult.

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