Отцу легкоатлетов Ингебригтсенов предъявлено обвинение в жестоком обращении по отношению к одному из детей

В Норвегии утвердили обвинение против против отца легкоатлетов Ингебригтсенов.

Об этом сообщает VG. Согласно обвинительному заключению, тренер Гьерт Ингебригтсен на протяжении четырех лет применял насилие и угрозы по отношению к одному из своих детей.

Речь идет об эпизодах в период с 2018 по январь 2022 года. В частности, утверждается, что в одном из случаев Гьерт накричал на ребенка и ударил его мокрым полотенцем по лицу.

По словам адвоката, Гьерт не согласен с изложением событий, на которых основано обвинение, и не признает вину.

В прошлом году норвежские бегуны Якоб, Хенрик и Филип Ингебригтсены рассказали об угрозах и случаях насилия со стороны своего отца. Ранее они объявляли о прекращении сотрудничества с ним как с тренером.

Всего у Гьерта семеро детей. Отмечается, что предъявленное обвинение не связано с Якобом, Хенриком или Филипом.

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