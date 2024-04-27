«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Симбине, Камачо-Куинн, Робертс, Керр одержали победы, Баршим – 2-й, Ша’Кэрри Ричардсон – 3-я
27 апреля в Китае прошел второй этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
2-й этап
Шанхай – Сучжоу, Китай
Мужчины
100 м
1. Акани Симбине (ЮАР) – 10,01
2. Кристиан Коулмен (США) – 10,04
3. Фред Керли (США) – 10,11
110 м с/б
1. Дэниэл Робертс (США) – 13,12
2. Сюнсукэ Идзумия (Япония) – 13,23
3. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,26
800 м
1. Слиман Мула (Алжир) – 1.44,55
2. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1.44,88
3. Клэйтон Мерфи (США) – 1.45,18
5000 м
1. Селемон Барега (Эфиопия) – 12.55,68
2. Биниам Мехари (Эфиопия) – 12.55,68
3. Бенсон Киплангат (Кения) – 12.58,78
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00
2-3. Бен Бродерс (Бельгия) – 5,82
2-3. Сэм Кендрикс (США) – 5,82
Прыжки в высоту
1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,31
2. Мутаз Баршим (Катар) – 2,29
3. Вернон Тернер (США) – 2,27
Прыжки в длину
1. Маркиз Денди (США) – 8,05
2. Ван Цзянань (Китай) – 8,04
3. Ши Юйхао (Китай) – 7,99
Женщины
100 м с/б
1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,63
2. Девинн Чарльтон (Багамские острова) – 12,64
3. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,74
200 м
1. Дэрил Нейта (Великобритания) – 22,62
2. Анавия Баттл (США) – 22,99
3. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 23,11
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,89
2. Талита Диггз (США) – 51,77
3. Сада Уильямс (Барбадос) – 52,00
3000 м с/п
1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.07,36
2. Перут Чемутаи (Уганда) – 9.15,46
3. Геса Фелицитас Краузе (Германия) – 9.16,24
Прыжки в длину
1. Марте Коала (Буркина-Фасо) – 6,68
2. Куанеша Беркс (США) – 6,59
3. Милица Гардашевич (Сербия) – 6,52
Ядро
1. Чейз Джексон (США) – 20,03
2. Сара Миттон (Канада) – 19,86
3. Сун Цзяюань (Китай) – 19,83
Копье
1. Харука Китагути (Япония) – 62,97
2. Маккензи Литтл (Австралия) – 62,12
3. Флор Денис Руис Уртадо (Колумбия) – 60,70