«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Симбине, Камачо-Куинн, Робертс, Керр одержали победы, Баршим – 2-й, Ша’Кэрри Ричардсон – 3-я

27 апреля в Китае прошел второй этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

2-й этап

Шанхай – Сучжоу, Китай

Мужчины

100 м

1. Акани Симбине (ЮАР) – 10,01

2. Кристиан Коулмен (США) – 10,04

3. Фред Керли (США) – 10,11

110 м с/б

1. Дэниэл Робертс (США) – 13,12

2. Сюнсукэ Идзумия (Япония) – 13,23

3. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,26

800 м

1. Слиман Мула (Алжир) – 1.44,55

2. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1.44,88

3. Клэйтон Мерфи (США) – 1.45,18

5000 м

1. Селемон Барега (Эфиопия) – 12.55,68

2. Биниам Мехари (Эфиопия) – 12.55,68

3. Бенсон Киплангат (Кения) – 12.58,78

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00

2-3. Бен Бродерс (Бельгия) – 5,82

2-3. Сэм Кендрикс (США) – 5,82

Прыжки в высоту

1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,31

2. Мутаз Баршим (Катар) – 2,29

3. Вернон Тернер (США) – 2,27

Прыжки в длину

1. Маркиз Денди (США) – 8,05

2. Ван Цзянань (Китай) – 8,04

3. Ши Юйхао (Китай) – 7,99

Женщины

100 м с/б

1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,63

2. Девинн Чарльтон (Багамские острова) – 12,64

3. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,74

200 м

1. Дэрил Нейта (Великобритания) – 22,62

2. Анавия Баттл (США) – 22,99

3. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 23,11

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,89

2. Талита Диггз (США) – 51,77

3. Сада Уильямс (Барбадос) – 52,00

3000 м с/п

1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.07,36

2. Перут Чемутаи (Уганда) – 9.15,46

3. Геса Фелицитас Краузе (Германия) – 9.16,24

Прыжки в длину

1. Марте Коала (Буркина-Фасо) – 6,68

2. Куанеша Беркс (США) – 6,59

3. Милица Гардашевич (Сербия) – 6,52

Ядро

1. Чейз Джексон (США) – 20,03

2. Сара Миттон (Канада) – 19,86

3. Сун Цзяюань (Китай) – 19,83

Копье

1. Харука Китагути (Япония) – 62,97

2. Маккензи Литтл (Австралия) – 62,12

3. Флор Денис Руис Уртадо (Колумбия) – 60,70