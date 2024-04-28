Результаты забега «Десятка PushkinRun». Победители – Ярослав Бякин и Вера Стаценко
28 апреля в Санкт-Петербурге впервые прошел забег «Десятка PushkinRun». Изначально он был запланирован на 23 марта, но в связи с трагическими событиями в Крокусе был отменен.
Участники соревновались только на дистанции 10 км, без забегов-спутников. Трасса забега – плоская, без перепадов высот – проходила рядом с новым стадионом «СКА-Арена» и музеем «Исторический парк «Россия – моя история»». Выдача стартовых пакетов была организована прямо в музее.
Результаты призеров:
5 км, мужчины
1. Ярослав Бякин – 30:06
2. Егор Лимонов – 30:15
3. Дмитрий Кудряшов – 30:58
5 км, женщины
1. Вера Стаценко – 36:14
2. Александра Бровко – 36:18
3. Наталья Хохлова – 36:30
Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning. Всего в забеге приняли участие 1 484 бегуна.