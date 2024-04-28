Результаты забега «Десятка PushkinRun». Победители – Ярослав Бякин и Вера Стаценко

28 апреля в Санкт-Петербурге впервые прошел забег «Десятка PushkinRun». Изначально он был запланирован на 23 марта, но в связи с трагическими событиями в Крокусе был отменен.

Участники соревновались только на дистанции 10 км, без забегов-спутников. Трасса забега – плоская, без перепадов высот – проходила рядом с новым стадионом «СКА-Арена» и музеем «Исторический парк «Россия – моя история»». Выдача стартовых пакетов была организована прямо в музее.

Результаты призеров:

5 км, мужчины

1. Ярослав Бякин ­– 30:06

2. Егор Лимонов ­– 30:15

3. Дмитрий Кудряшов – 30:58

5 км, женщины

1. Вера Стаценко – 36:14

2. Александра Бровко – 36:18

3. Наталья Хохлова – 36:30

Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning. Всего в забеге приняли участие 1 484 бегуна.