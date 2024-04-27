Ласицкене, Шубенков, Лысенко, Макаренко и Иванюк выступят на «Неделе легкой атлетике» в Москве

Теги Бег сборная России сборная России жен прыжки в высоту Мемориал братьев Знаменских прыжки с шестом сборная Беларуси жен Сергей Шубенков Мария Ласицкене Илья Иванюк Данил Лысенко Ярослав Ткалич Кристина Макаренко Эльвира Граборенко Легкая атлетика

С 4 по 10 июня в Москве пройдет Неделя легкой атлетики.

4 июня забеги с участием спортсменов и почетных гостей состоятся на Никольской улице. Состязания пройдут в двух дисциплинах: бег на 60 метров и бег на 60 метров с барьерами.

Второй локацией турнира станет Северный спортивный центр Олимпийского комплекса «Лужники», где 6 июня пройдет турнир «Мемориал братьев Знаменских». Третья площадка проведения Недели легкой атлетики будет анонсирована позднее.

Всего на турнире выступят более 200 легкоатлетов из разных регионов России и других стран, которые будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, а также в толкании ядра.

На «Неделе легкой атлетики» выступят олимпийская чемпионка в прыжке в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, многократные чемпионы России в спринте Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич, чемпионка Европы в беге на 100 метров с барьерами из Республики Беларусь Эльвира Граборенко, прыгуны в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк, многократная чемпионка страны в прыжках с шестом Полина Кнороз и другие.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А Ласицкене совсем не стыдно как она публично каялась перед украинской прыгуньей и та её так же публично послала ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий