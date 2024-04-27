Ласицкене, Шубенков, Лысенко, Макаренко и Иванюк выступят на «Неделе легкой атлетике» в Москве

С 4 по 10 июня в Москве пройдет Неделя легкой атлетики.

4 июня забеги с участием спортсменов и почетных гостей состоятся на Никольской улице. Состязания пройдут в двух дисциплинах: бег на 60 метров и бег на 60 метров с барьерами.

Второй локацией турнира станет Северный спортивный центр Олимпийского комплекса «Лужники», где 6 июня пройдет турнир «Мемориал братьев Знаменских». Третья площадка проведения Недели легкой атлетики будет анонсирована позднее.

Всего на турнире выступят более 200 легкоатлетов из разных регионов России и других стран, которые будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, а также в толкании ядра.

На «Неделе легкой атлетики» выступят олимпийская чемпионка в прыжке в высоту , чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами , многократные чемпионы России в спринте и Ярослав Ткалич, чемпионка Европы в беге на 100 метров с барьерами из Республики Беларусь Эльвира Граборенко, прыгуны в высоту и , многократная чемпионка страны в прыжках с шестом Полина Кнороз и другие.