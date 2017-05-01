Рекорды Европы и мира могут быть пересмотрены по решению Европейской ассоциации легкой атлетики

Президент Европейской ассоциации легкой атлетики Свейн Арне Хансен сообщил, что рекорды Европы и мира могут быть пересмотрены в ближайшее время.

Совет организации одобрил рекомендации специальной группы по достоверности рекордов о том, что нужно ввести новую систему одобрения рекордов в легкой атлетике.

Группа предлагает засчитывать достижения только тех спортсменов, кто сдал определенное количество допинг-тестов за последний год. Число необходимых тестов пока находится в стадии обсуждения.

Таким образом, часть уже установленных рекордов может быть отменена из-за несоответствия атлетов новым правилам.