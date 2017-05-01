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    Рекорды Европы и мира могут быть пересмотрены по решению Европейской ассоциации легкой атлетики

    Теги допинг рекорды Свейн Арне Хансен

    Президент Европейской ассоциации легкой атлетики Свейн Арне Хансен сообщил, что рекорды Европы и мира могут быть пересмотрены в ближайшее время. 

    Совет организации одобрил рекомендации специальной группы по достоверности рекордов о том, что нужно ввести новую систему одобрения рекордов в легкой атлетике.

    Группа предлагает засчитывать достижения только тех спортсменов, кто сдал определенное количество допинг-тестов за последний год. Число необходимых тестов пока находится в стадии обсуждения. 

    Таким образом, часть уже установленных рекордов может быть отменена из-за несоответствия атлетов новым правилам.

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