«Бриллиантовая лига». Беднарек, Гардинер, дос Сантос, Топич, Чебет, Вадлейх одержали победы, Чопра – 2-й, другие результаты

10 мая в Катаре прошел третий этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

3-й этап

Доха, Катар

Женщины

100 м

1. Дэрилл Нейта (Великобритания) – 10,98

2. Тамари Дэвис (США) – 10,99

3. Селера Барнс (США) – 11,02

100 м с/б

1. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,49

2. Тони Маршалл (США) – 12,51

3. Пиа Скшишовская (Польша) – 12,53

800 м

1. Мэри Мораа (Кения) – 1.57,91

2. Джемма Рики (Великобритания) – 1.58,42

3. Ноэли Яриго (Бенин) – 1.58,70

1500 м

1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 4.00,42

2. Джессика Халл (Австралия) – 4.00,84

3. Нелли Чепчирчир (Кения) – 4.01,19

5000 м

1. Беатрис Чебет (Кения) – 14.26,98

2. Эйгаеху Тайе (Эфиопия) – 14.29,26

3. Медина Эйса (Эфиопия) – 14.34,11

Прыжки в высоту

1. Ангелина Топич (Сербия) – 1,94

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91

3. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,91

Прыжки с шестом

1. Молли Кодери (Великобритания) – 4,73

2. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,73

3. Тина Сутей (Словения) – 4,63

Мужчины

200 м

1. Кеннет Беднарек (США) – 19,67

2. Кортни Линдси (США) – 20,01

3. Кайри Кинг (США) – 20,21

400 м

1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 44,76

2. Музала Самуконга (Замбия) – 45,07

3. Леунго Скотч (Ботсвана) – 45,29

400 м с/б

1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,86

2. Сиджей Аллен (США) – 48,39

3. Вильфрид Аппио (Франция) – 49,10

1500 м

1. Брайан Комен (Кения) – 3.32,43

2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.32,67

3. Рейнольд Кипкорир Черуйот (Кения) – 3.32,96

3000 с/п

1. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.07,25

2. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.07,38

3. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.09,69

Прыжки в длину

1. Кэри Маклауд (Ямайка) – 8,52

2. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,36

3. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,30

Копье

1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,38

2. Нирадж Чопра (Индия) – 88,36

3. Андерсон Петерс (Гренада) – 86,62