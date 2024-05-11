«Бриллиантовая лига». Беднарек, Гардинер, дос Сантос, Топич, Чебет, Вадлейх одержали победы, Чопра – 2-й, другие результаты
10 мая в Катаре прошел третий этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
«Бриллиантовая лига»
3-й этап
Доха, Катар
Женщины
100 м
1. Дэрилл Нейта (Великобритания) – 10,98
2. Тамари Дэвис (США) – 10,99
3. Селера Барнс (США) – 11,02
100 м с/б
1. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,49
2. Тони Маршалл (США) – 12,51
3. Пиа Скшишовская (Польша) – 12,53
800 м
1. Мэри Мораа (Кения) – 1.57,91
2. Джемма Рики (Великобритания) – 1.58,42
3. Ноэли Яриго (Бенин) – 1.58,70
1500 м
1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 4.00,42
2. Джессика Халл (Австралия) – 4.00,84
3. Нелли Чепчирчир (Кения) – 4.01,19
5000 м
1. Беатрис Чебет (Кения) – 14.26,98
2. Эйгаеху Тайе (Эфиопия) – 14.29,26
3. Медина Эйса (Эфиопия) – 14.34,11
Прыжки в высоту
1. Ангелина Топич (Сербия) – 1,94
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91
3. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,91
Прыжки с шестом
1. Молли Кодери (Великобритания) – 4,73
2. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,73
3. Тина Сутей (Словения) – 4,63
Мужчины
200 м
1. Кеннет Беднарек (США) – 19,67
2. Кортни Линдси (США) – 20,01
3. Кайри Кинг (США) – 20,21
400 м
1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 44,76
2. Музала Самуконга (Замбия) – 45,07
3. Леунго Скотч (Ботсвана) – 45,29
400 м с/б
1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,86
2. Сиджей Аллен (США) – 48,39
3. Вильфрид Аппио (Франция) – 49,10
1500 м
1. Брайан Комен (Кения) – 3.32,43
2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.32,67
3. Рейнольд Кипкорир Черуйот (Кения) – 3.32,96
3000 с/п
1. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.07,25
2. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.07,38
3. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.09,69
Прыжки в длину
1. Кэри Маклауд (Ямайка) – 8,52
2. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,36
3. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,30
Копье
1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,38
2. Нирадж Чопра (Индия) – 88,36
3. Андерсон Петерс (Гренада) – 86,62