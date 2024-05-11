Результаты первого дня Казанского марафона. Андрей Сущеня и Ульяна Андреева стали победителями на дистанции 10 км
11 мая в столице Татарстана прошел первый день Казанского марафона. Участники соревновались на дистанциях 3 и 10 км.
Победителем на дистанции 10 км стал белорусский атлет Андрей Сущеня, среди женщин первая прибежала Ульяна Андреева – чемпионка России по кроссу в смешанной эстафете.
Ульяна Андреева поделилась эмоциями от забега со спортивным блогером Shelgorn: «Холодно, мокро, но прикольно».
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
- Андрей Сущеня – 30:34
- Дмитрий Зюзин – 30:46
- Кирилл Ясницкий – 31:06
10 км, женщины
- Ульяна Андреева – 34:24
- Александра Вдовина – 35:17
- Катерина Аксенова – 36:03
3 км, мужчины
- Владимир Попов – 8:29
- Никита Листраткин – 8:37
- Руслан Хафизов – 8:42
3 км, женщины
- Ксения Бокова – 9:54
- Кристина Васильева – 10:00
- Елена Орлова – 10:15
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
В воскресенье 12 мая атлеты будут бежать марафон и полумарафон.
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