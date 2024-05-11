Результаты первого дня Казанского марафона. Андрей Сущеня и Ульяна Андреева стали победителями на дистанции 10 км

11 мая в столице Татарстана прошел первый день Казанского марафона. Участники соревновались на дистанциях 3 и 10 км.

Победителем на дистанции 10 км стал белорусский атлет Андрей Сущеня, среди женщин первая прибежала Ульяна Андреева – чемпионка России по кроссу в смешанной эстафете.

Ульяна Андреева поделилась эмоциями от забега со спортивным блогером Shelgorn: «Холодно, мокро, но прикольно».

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Андрей Сущеня – 30:34 Дмитрий Зюзин – 30:46 Кирилл Ясницкий – 31:06

10 км, женщины

3 км, мужчины

Владимир Попов – 8:29 Никита Листраткин – 8:37 Руслан Хафизов – 8:42

3 км, женщины

Ксения Бокова – 9:54 Кристина Васильева – 10:00 Елена Орлова – 10:15

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

В воскресенье 12 мая атлеты будут бежать марафон и полумарафон.

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