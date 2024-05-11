Результаты первого дня Казанского марафона. Андрей Сущеня и Ульяна Андреева стали победителями на дистанции 10 км

Теги Елена Орлова любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Александра Вдовина Здоровье

11 мая в столице Татарстана прошел первый день Казанского марафона. Участники соревновались на дистанциях 3 и 10 км.

Победителем на дистанции 10 км стал белорусский атлет Андрей Сущеня, среди женщин первая прибежала Ульяна Андреева – чемпионка России по кроссу в смешанной эстафете.

Ульяна Андреева поделилась эмоциями от забега со спортивным блогером Shelgorn: «Холодно, мокро, но прикольно».

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Андрей Сущеня – 30:34
  2. Дмитрий Зюзин – 30:46
  3. Кирилл Ясницкий – 31:06

10 км, женщины

  1. Ульяна Андреева – 34:24
  2. Александра Вдовина – 35:17
  3. Катерина Аксенова – 36:03

3 км, мужчины

  1. Владимир Попов – 8:29
  2. Никита Листраткин – 8:37
  3. Руслан Хафизов – 8:42

3 км, женщины

  1. Ксения Бокова – 9:54
  2. Кристина Васильева – 10:00
  3. Елена Орлова – 10:15

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

В воскресенье 12 мая атлеты будут бежать марафон и полумарафон. 

Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Казанском марафоне

Казанский марафон 2024. Главное о забеге: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий