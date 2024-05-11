Результаты «Бокс Забега», прошедшего 11 мая в Челябинске. Ринас Ахмадеев финишировал вторым

11 мая в Челябинске впервые прошел «Бокс Забег». Участники соревновались на дистанциях 3 и 6 км. Также прошли детские забеги на дистанциях 200 и 400 м.

По информации спортивного блогера Стася Шельгорна, первым на дистанции 6 км стал спортсмен Никита Павлов – победитель и призер Первенств России среди юношей. Вторым прибежал Ринас Ахмадеев, который в конце апреля победил Московский полумарафон. Третьим стал Артемий Никитин (победитель Первенства России на дистанции 1500 м).

Также Ринас Ахмадеев поделился со Стасем своими впечатлениями от забега: «Что скажу по забегу? Пока там в Казани творится феноменальное будущее нашего бега на десятке, я рад, что в Челябинске есть молодёжь, которая может предложить скорости на финише. Уж слишком на расслабоне я побежал такую короткую дистанцию (5,5 км), чтобы выиграть финиш у молодого средневика на ходу». Также спортсмен рассказал, что мог бы бежать быстрее, но из-за того, что в воскресенье 12 мая собирается пробежать «половинку» (21,1 км) на Казанском марафоне, решил сэкономить силы.

Общий призовой фонд забега – миллион рублей. Никита Павлов получил 100 000 рублей, Ринас Ахмадеев – 30 000 рублей.

Итоговые протоколы еще не сформированы, новость будет дополняться.

Организаторы сообщают, что в забеге приняли участие 1500 атлетов, среди которых были любители, профессионалы, чемпионы бокса.