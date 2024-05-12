Алексей Реунков: «Я уже смирился, что никогда не выступлю на чемпионатах мира и Европы. Хотя какое-то время мы верили в возвращение»

Алексей Реунков высказался о победе в Казанском марафоне.

В забеге участвовали кенийские бегуны Филемон Бетт и Винсент Ятор, они не смогли финишировать.

«Сначала все шло не по плану, потому что кенийцы поймали очень хороший темп. Я сначала с ними бежал, и потом на пятом-шестом километрах они уже начали бежать по три минуты километр и быстрее. И я понял, что это для меня быстро. Я во второй группе бежал, где один поначалу результат работал.

Я думал, что кенийцы выбегут из 2 часов 13 минут. Мне кажется, что слишком быстро они начали», – сказал Реунков.

«Я уже смирился с тем, что никогда не выступлю на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Хотя какое-то время мы верили в свое возвращение. А сейчас уже понимаю, в мои 40 лет очень сложно быть конкурентоспособным, ведь сейчас люди бегут за 2:06 – 2:07.

Просто наслаждаюсь карьерой, сколько получится, столько и буду бегать еще», – цитирует Реункова ТАСС.