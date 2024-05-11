Василий Мизинов: «Скучаю по международным стартам, там совершенно другой уровень соперничества»

Теги спортивная ходьба сборная России Париж-2024 Василий Мизинов Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Спортивный ходок Василий Мизинов высказался о недопуске к международным стартам.

«Я скучаю по международным стартам, там совершенно другой уровень соперничества. Хочется быть в числе лидеров не только в своей стране, но и в мире, хочется конкурировать и показывать результат.

Сейчас смотрю зарубежные соревнования и вижу, что на них побеждают с очень быстрыми результатами, в призерах практически одни и те же люди. И если бы мы сейчас выступали с ними на одних стартах, то обязательно подвинули бы кого-нибудь с пьедестала почета.

Печально, что мы сейчас не поедем на Олимпиаду и пропускаем другие крупные турниры. Надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся туда.

Но здорово, что наше руководство ищет альтернативные варианты и организовывает такие турниры, как Игры БРИКС и Игры Дружбы, с достойными призовыми. Надежда остается, стимулы есть, поэтому мы продолжаем тренироваться», – сказал серебряный призер ЧМ-2019.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вася словно забыл, как ему в Токио смехотворную дисквалификацию придумали, лишь бы ходок из России медаль не получил.
+2
0
+2
совсем уже скоро всемирные игры дружбы !!!!!!!!!!!!
0
0
0
Ответ Юрий Костыгин
Вася словно забыл, как ему в Токио смехотворную дисквалификацию придумали, лишь бы ходок из России медаль не получил.
Да, очень за него было обидно((
Интересно, кто-то из наших оспорил эту дисквалификацию?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий