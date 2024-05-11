Василий Мизинов: «Скучаю по международным стартам, там совершенно другой уровень соперничества»

Спортивный ходок Василий Мизинов высказался о недопуске к международным стартам.

«Я скучаю по международным стартам, там совершенно другой уровень соперничества. Хочется быть в числе лидеров не только в своей стране, но и в мире, хочется конкурировать и показывать результат.

Сейчас смотрю зарубежные соревнования и вижу, что на них побеждают с очень быстрыми результатами, в призерах практически одни и те же люди. И если бы мы сейчас выступали с ними на одних стартах, то обязательно подвинули бы кого-нибудь с пьедестала почета.

Печально, что мы сейчас не поедем на и пропускаем другие крупные турниры. Надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся туда.

Но здорово, что наше руководство ищет альтернативные варианты и организовывает такие турниры, как Игры БРИКС и , с достойными призовыми. Надежда остается, стимулы есть, поэтому мы продолжаем тренироваться», – сказал серебряный призер ЧМ-2019.