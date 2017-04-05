Министр спорта России Павел Колобков отметил, что спортсмены должны выступать под национальным флагом, а также прокомментировал ситуацию с отстранением паралимпийцев и легкоатлетов.

«Россия – это страна с национальным флагом и национальным гимном. Не должно быть никаких разговоров насчет того, что нам нельзя участвовать в Играх под флагом нашей великой спортивной державы.

Если бы я не верил в то, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде, не было бы смысла работать. Думаю, многие важные люди думают так же.

Спорт должен объединять людей. Мне кажется, что глава такой крупной организации как Международный паралимпийский комитет (МПК) не должен отстранять Россию, ему следует думать обо всем паралимпийском движении, не только о Франции и Германии, но и о России.

Кроме того, я уверен, что российская легкая атлетика чиста, спортсмены заслужили право соревноваться под своим флагом. Последние полтора года они тренируются, но могут выступать только в России. Как такое может быть?

Мы должны быстро решить эту проблему, так как век спортсмена недолог. И это важно не только для нас, но и для наших соперников – нельзя называть себя чемпионом, если не соревнуешься со всеми лучшими спортсменами», – сказал Колобков.