Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Казанском марафоне

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Организаторы Казанского марафона сообщили Sports.ru имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на дистанциях 42,2 км, 21,1 км и 10 км.

Среди мужчин на старт марафонской дистанции в рамках чемпионата России планируют выйти:

  • Дмитрий Неделин (победитель Московского марафона) с личным рекордом 2:14:01;
  • Алексей Реунков (чемпион России и победитель марафона «Белые ночи») с личным рекордом 2:09:54;
  • Иван Кузнецов (призер чемпионата России по марафону) с личным рекордом 2:15:44;
  • Илдар Миншин (шестикратный чемпион России и победитель Царскосельского марафона) с личным рекордом 2:14:58;
  • Владимир Чистяков (победитель «Алматы марафон») с личным рекордом 2:17:54;
  • Артем Аплачкин (чемпион России по марафону) с личным рекордом 2:13:10;
  • Александр Бабаев (чемпион России по бегу на 100 м);
  • Игорь Веретенников (чемпион России по бегу на 100 км) с личным рекордом 2:24:47;
  • Александр Именин (призер Чемпионата России по кроссу) с личным рекордом 2:18:34.

Также о намерении пробежать Казанский марафон сообщал Степан Киселев, двукратный чемпион России по марафону.

Среди женщин за победу на марафоне будут бороться:

  • Луиза Дмитриева (победительница Московского марафона и марафона «Белые ночи»); 
  • Алена Татаринова (легкоатлетка из Якутии с личным рекордом 2:35:10);
  • Мария Резниченко (победительница Пермского марафона);
  • Ольга Немогай (чемпионка Беларуси);
  • Алина Прокопьева (чемпионка России по марафону);
  • Наталья Леонтьева (призерка Чемпионата России по кроссу);
  • Виктория Коровина (победительница забега «Арена Марафон»);
  • Виктория Калинина (чемпионка России по горному бегу).

Подача заявок на чемпионат России по марафону идет до 18:00 9 мая, а комиссия по допуску участников будет работать 11 мая с до 17:00. После этого времени определится финальный список участников.

На дистанцию 21,1 км выйдут следующие спортсмены:

  • Ринас Ахмадеев (чемпион России на дистанции 3000 метров, победитель Московского и Минского полумарафонов) с личным рекордом 1:02:39;
  • Вячеслав Шаламов (призер чемпионатов России по бегу на 5 000 м и 10 000 м);
  • Кирилл Тришканов (победитель полумарафона в рамках Казанского марафона в 2021 году);
  • Александр Ольков (призер чемпионата России по кроссу);

Среди женщин в полумарафоне будут соревноваться:

  • Анна Викулова (победительница Московского полумарафона) с личным рекордом 1:09:47;
  • Елена Седова (победительница Московского марафона и чемпионка России по бегу на 10 км) с личным рекордом 1:12:35;
  • Людмила Лебедева (призерка чемпионата России по полумарафону) с личным рекордом 1:12:43.

Элита на дистанции 10 км среди мужчин:

  • Константин Лобов (лыжник и спортсмен из клуба «Беговой монастырь») с личным рекордом 30:59;
  • Илларион Худеев (капитан клуба «Беговой монастырь») с личным рекордом 30:18;
  • Андрей Сущеня с личным рекордом 30:08;
  • Илья Конюхов с личным рекордом 34:54;
  • Эдуард Сырцов с личным рекордом 32:01;
  • Вильдан Гадельшин (победитель и призер чемпионатов России) с личным рекордом 30:35;
  • Александр Русинов (3-е место на 21,1 км в рамках Казанского марафона в 2023 году) с личным рекордом 31:19;
  • Кирилл Ясницкий (2-е место на 10 км в рамках Казанского марафона в 2023 году) с личным рекордом 30:55.

Элита на 10 км среди женщин:

  • Анна Бойнова (призерка Чемпионата России) с личным рекордом 33:50;
  • Ольга Шибалина с личным рекордом 35:37;
  • Катерина Аксенова с личным рекордом 35:55;
  • Софья Каменева с личным рекордом 35:22;
  • Альбина Гадельшина (призерка чемпионата России по кроссу и чемпионка России в беге на 10 000 м) с личным рекордом 33:20.

Казанский марафон пройдет 11 и 12 мая. В субботу участники будут соревноваться на дистанциях 3 и 10 км, в воскресенье – на 21,1 км и 42,2 км.

Казанский марафон 2024. Главное о забеге: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов

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