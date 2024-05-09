Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Казанском марафоне
Организаторы Казанского марафона сообщили Sports.ru имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на дистанциях 42,2 км, 21,1 км и 10 км.
Среди мужчин на старт марафонской дистанции в рамках чемпионата России планируют выйти:
- Дмитрий Неделин (победитель Московского марафона) с личным рекордом 2:14:01;
- Алексей Реунков (чемпион России и победитель марафона «Белые ночи») с личным рекордом 2:09:54;
- Иван Кузнецов (призер чемпионата России по марафону) с личным рекордом 2:15:44;
- Илдар Миншин (шестикратный чемпион России и победитель Царскосельского марафона) с личным рекордом 2:14:58;
- Владимир Чистяков (победитель «Алматы марафон») с личным рекордом 2:17:54;
- Артем Аплачкин (чемпион России по марафону) с личным рекордом 2:13:10;
- Александр Бабаев (чемпион России по бегу на 100 м);
- Игорь Веретенников (чемпион России по бегу на 100 км) с личным рекордом 2:24:47;
- Александр Именин (призер Чемпионата России по кроссу) с личным рекордом 2:18:34.
Также о намерении пробежать Казанский марафон сообщал Степан Киселев, двукратный чемпион России по марафону.
Среди женщин за победу на марафоне будут бороться:
- Луиза Дмитриева (победительница Московского марафона и марафона «Белые ночи»);
- Алена Татаринова (легкоатлетка из Якутии с личным рекордом 2:35:10);
- Мария Резниченко (победительница Пермского марафона);
- Ольга Немогай (чемпионка Беларуси);
- Алина Прокопьева (чемпионка России по марафону);
- Наталья Леонтьева (призерка Чемпионата России по кроссу);
- Виктория Коровина (победительница забега «Арена Марафон»);
- Виктория Калинина (чемпионка России по горному бегу).
Подача заявок на чемпионат России по марафону идет до 18:00 9 мая, а комиссия по допуску участников будет работать 11 мая с до 17:00. После этого времени определится финальный список участников.
На дистанцию 21,1 км выйдут следующие спортсмены:
- Ринас Ахмадеев (чемпион России на дистанции 3000 метров, победитель Московского и Минского полумарафонов) с личным рекордом 1:02:39;
- Вячеслав Шаламов (призер чемпионатов России по бегу на 5 000 м и 10 000 м);
- Кирилл Тришканов (победитель полумарафона в рамках Казанского марафона в 2021 году);
- Александр Ольков (призер чемпионата России по кроссу);
Среди женщин в полумарафоне будут соревноваться:
- Анна Викулова (победительница Московского полумарафона) с личным рекордом 1:09:47;
- Елена Седова (победительница Московского марафона и чемпионка России по бегу на 10 км) с личным рекордом 1:12:35;
- Людмила Лебедева (призерка чемпионата России по полумарафону) с личным рекордом 1:12:43.
Элита на дистанции 10 км среди мужчин:
- Константин Лобов (лыжник и спортсмен из клуба «Беговой монастырь») с личным рекордом 30:59;
- Илларион Худеев (капитан клуба «Беговой монастырь») с личным рекордом 30:18;
- Андрей Сущеня с личным рекордом 30:08;
- Илья Конюхов с личным рекордом 34:54;
- Эдуард Сырцов с личным рекордом 32:01;
- Вильдан Гадельшин (победитель и призер чемпионатов России) с личным рекордом 30:35;
- Александр Русинов (3-е место на 21,1 км в рамках Казанского марафона в 2023 году) с личным рекордом 31:19;
- Кирилл Ясницкий (2-е место на 10 км в рамках Казанского марафона в 2023 году) с личным рекордом 30:55.
Элита на 10 км среди женщин:
- Анна Бойнова (призерка Чемпионата России) с личным рекордом 33:50;
- Ольга Шибалина с личным рекордом 35:37;
- Катерина Аксенова с личным рекордом 35:55;
- Софья Каменева с личным рекордом 35:22;
- Альбина Гадельшина (призерка чемпионата России по кроссу и чемпионка России в беге на 10 000 м) с личным рекордом 33:20.
Казанский марафон пройдет 11 и 12 мая. В субботу участники будут соревноваться на дистанциях 3 и 10 км, в воскресенье – на 21,1 км и 42,2 км.
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