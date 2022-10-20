Казахстанец Тамгабаев дебютировал в UAE Warriors

Казахстанец Улан Тамгабаев дебютировал в одной из сильнейших азиатских лигах UAE Warriors

Его соперником стал непобежденный ранее боец из Узбекистана Жавохир Имамов.

Поединок прошёл всю дистанцию, а победа решением судей досталась Улану.

Стоит отметить, что казахстанец вышел на бой на недельном уведомлении.

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