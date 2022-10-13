Интервью Нуржана Жолдыбая: проходил сборы в Чечне, дрался с Касымбаем, а сейчас готов к бою с экс-файтером One

Тренируется с бойцами UFC.

28 октября в Алматы пройдет турнир Naiza 46 с очень интересным кардом: в соглавном бою в полулегком весе подерутся актюбинец Нуржан Жолдыбай (7-4) и британец Бен Ройл (5-2).

Ройл два последних боя провел в сильнейшем азиатском промоушне One. Жолдыбай же идет на хорошем счету в Naiza, проведя поединки с сильнейшими бойцами своего веса: в том числе с временным чемпионом Сайфуллой Джабраиловым. Начинал же свою карьеру он с боя с Муратбеком Касымбаем.

Нуржан рассказал в интервью Sports.ru Казахстан о подготовке к бою, тренировках с бойцами UFC, шансах одноклубников на пояс Naiza и сборах в Чечне.

- Нуржан, расскажи о своей подготовке?

Готовлюсь в Актобе в клубе «Еркин Куш» под руководством Айбека Шокпутова. Подготовка почти подошла к концу, чувствую себя хорошо. Надеюсь, что к бою выйду в пиковой форме. Прошлый бой против Айжигита Еркебайулы не смог провести из-за проблем с весогонкой, сейчас этих проблем нет, уже близок к отметке.

- Кстати, об Айжигите. Вопрос боя с экс-чемпионом Naiza закрыт?

- Этот вопрос лучше задать лиге. У меня есть сейчас соперник – британец Бен Ройл, готовлюсь к этому бою. А так я не выбираю соперников, готов драться со всеми, кого даст лига.

- К бою с Ройлом ты готовишься вместе с Жумагуловым и Морозовым, у которых также уже назначены даты в UFC. Помогают ли они, или заняты своей подготовкой?

- Готовимся вместе. Они, конечно, постоянно подсказывают, как работать в борьбе и в стойке. Можно сказать, что Жумагулов и Морозов – наши старшие наставники.

- К бою с Айжигитом ты готовился в Грозном. Почему выбор пал именно на Чечню?

- Руководство нашего клуба «Еркин Куш» решило отправить на сборы в Грозный. Там готовятся наши старшие братья Гойти Дазаев и Даурен Ермеков, который как раз проходил сбор перед боем с Хирамагомедовым. Вот и мы присоединились. Сборы прошли очень продуктивно, там большое количество высококлассных бойцов, работа с которыми в любом случае пошла на пользу. Работал в паре с Абдул-Рахманом Дудаевым, который недавно забрал 150 тысяч долларов в качестве бонуса за лучшее выступление вечера на турнире АСА. И таких сильных бойцов там много.

- В чем принципиальная разница между залами «Еркин Куш» и в Грозном?

- У нас другая школа. В Актобе есть Айбек Шокпутов, который готовит нас по ММА, работая как над стойкой, так и над партером. В Грозном же очень много спортсменов, которые в основном только борются. При этом в Чечне есть топовые спарринг-партнеры в каждом весе.

- Посмотрел своего соперника Бена Ройла?

- Посмотрел его бои. Как я понял, он базовый тайский боксер: есть навыки джиу-джитсу, тренируется в Tiger Muay Thai. В целом интересный соперник, но ему будет трудно драться со мной.

- На последнем турнире Naiza твой одноклубник Нурбек Кабдрахманов бросил вызов Джабраилову, которому ты проигрывал. Сумеет ли Нурбек победить временного чемпиона?

- Думаю, что об этом бое говорить рано. Сейчас чемпион в весе – Николай Самусев. Сайфулла должен подраться с ним, а дальше никто не знает как все сложится. Но если лига организует в итоге поединок Кабдрахманов – Джабраилов, то у Нурбека очень высокие шансы победить. У него очень хорошие навыки, он проходил сборы в Америке. Мы с ним постоянно тренируемся. Он как раз сейчас помогает мне в подготовке, очень сильный боец.

- На взвешивание перед одним из последних боев ты выходил в золотой маске. Готовишь ли какой-нибудь перфоманс перед боем с Ройлом?

- Я сейчас думаю об этом. Возможно, будет что-то интересное для болельщиков. В целом уверен, что с Ройлом у нас получится очень яркий бой. Соперник тоже любит зарубиться в стойке, будем биться, бороться.

- Есть ли еще бои в карде, которые у тебя вызывают интерес?

- Будет биться мой одноклубник Альберт Ахмаев против Асана Азизова, мне этот бой будет интересно посмотреть. Также очень интересен бой гран-при в легчайшем весе Султанбек Жолдышбек – Рафаэль Диас. Победитель этого боя возможно станет соперником нашего одноклубника в финале гран-при.

- Кстати, о Дастане Амангельды. Какие у него шансы в борьбе за пояс лиги?

- Если он выйдет с Су Йонгом, у корейца будут невысокие шансы. Дастан очень хорошо борется, прессингует, и у него большой опыт в любительской карьере.

Полный кард турнира с участием Нуржана Жолдыбая:

Фото: Naiza, https://www.instagram.com/nurzhan_zholdybay/