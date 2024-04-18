«Тобол» на стиле: новая форма «желто-зеленых» (видео)

Футболисты из Костаная представили экипировку в классических цветах клуба.

«Тобол» вернулся к родным, желто-зеленым, цветам. При содействии спонсора, БК Olimpbet, клуб презентовал форму, вдохновленную эмблемой команды.

https://youtu.be/GbzRK3xxae8?si=9Nhlzi-H8f5PRutF

В съемках презентационного ролика приняли участие игроки команды. Это капитан Роман Асранкулов, Радослав Цонев, Руслан Валиуллин, Ислам Чесноков, Жаслан Жумашев и Иван Миладинович.

Актуальную форму «Тобола» можно будет увидеть в предстоящих матчах OLIMPBET QFL Премьер-лиги.

Новая экипировка была тепло встречена костанайскими болельщиками. На днях «Тобол» провел благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от паводков. Одним из лотов стала желто-зеленая футболка.

Кроме того, футболку, в которой Ислам Чесноков выступал за национальную сборную, приобрели сотрудники Olimpbet.

Собранные на аукционе средства будут направлены в фонд «Біз біргеміз» на гуманитарные цели.