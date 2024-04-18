«Тобол» на стиле: новая форма «желто-зеленых» (видео)
Футболисты из Костаная представили экипировку в классических цветах клуба.
«Тобол» вернулся к родным, желто-зеленым, цветам. При содействии спонсора, БК Olimpbet, клуб презентовал форму, вдохновленную эмблемой команды.
https://youtu.be/GbzRK3xxae8?si=9Nhlzi-H8f5PRutF
В съемках презентационного ролика приняли участие игроки команды. Это капитан Роман Асранкулов, Радослав Цонев, Руслан Валиуллин, Ислам Чесноков, Жаслан Жумашев и Иван Миладинович.
Актуальную форму «Тобола» можно будет увидеть в предстоящих матчах OLIMPBET QFL Премьер-лиги.
Новая экипировка была тепло встречена костанайскими болельщиками. На днях «Тобол» провел благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от паводков. Одним из лотов стала желто-зеленая футболка.
Кроме того, футболку, в которой Ислам Чесноков выступал за национальную сборную, приобрели сотрудники Olimpbet.
Собранные на аукционе средства будут направлены в фонд «Біз біргеміз» на гуманитарные цели.