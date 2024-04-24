Битва соседей по Ливерпулю – в котировках Olimpbet

Чем завершится знаменитое мерсисайдское дерби в АПЛ, и кто станет вторым финалистом Кубка Италии?

АПЛ. 34-й тур. «Эвертон» – «Ливерпуль». 25 апреля, 00:00 (время Астаны)

Матч очень важен для обеих команд, пусть они и решают диаметрально противоположные задачи. «Ливерпуль» из последних сил борется за чемпионство в АПЛ, «Эвертон» отчаянно сражается за выживание в Премьер-лиге. Очки нельзя терять ни тем, ни другим.

Да, славные времена «синих» давно позади. Прошло уже почти 30 лет с тех пор, как «ириски» завоевали последний трофей, и без малого 40, когда они финишировали в призерах чемпионата Англии.

Тем не менее, на своем поле «Эвертон» всегда дает бой более успешным соседям. Достаточно сказать, что из шести предыдущих встреч на «Гудисон Парке» лишь одна осталась за «Ливерпулем». Правда, «красные» ни разу в них и не проиграли, так как в пяти случаях был зафиксирован ничейный исход (в четырех из них со счетом 0:0).

К тому же футболисты Юргена Клоппа изрядно устали под конец сезона. Доказательство чему – фиаско «скаузеров» в четвертьфинальном противостоянии Лиги Европы с «Аталантой» и неожиданное домашнее поражение от «Кристал Пэлас» в АПЛ.

Впрочем, эксперты Olimpbet полагают, что у «Ливерпуля» все равно намного больше шансов выиграть мерсисайдское дерби: П1 – 6.76, Х – 5.17, П2 – 1.44. При этом букмекер № 1 в Казахстане практически исключает вероятность того, что в матче не будет забитых мячей: Тотал (0.5) мен – 8, Тотал (0.5) бол – 1.02.

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Кубок Италии. Полуфинал. Второй матч. «Аталанта» – «Фиорентина». 25 апреля, 00:00

За вторую путевку в решающую битву турнира спорят клубы из Бергамо и Флоренции. «Фиорентина» – действующий финалист Кубка Италии, а по итогам первого матча «фиалки» сделали шаг к повторению прошлогоднего успеха. Правда, успокаиваться им рано, перевес в один гол – не гарантия победы по сумме двух встреч.

Примечательно, что оба клуба ведут борьбу на три фронта: помимо Серии А и Кубка Италии они продолжают участие в международных турнирах, где уже добрались до полуфинальной стадии. «Аталанта» – в Лиге Европы, «Фиорентина» – в Лиге конференций.

Но по итогам ответного матча внутреннего Кубка у кого-то из них одной заботой станет меньше. У какой же из команд перспективы продолжить поход за итальянским трофеем весомее?

Если взглянуть на статистику, то может показаться, что у бергамасков практически нет шансов на отыгрыш: «Аталанта» победила всего в одном из восьми последних очных матчей против флорентийцев. Плюс ко всему, коллектив Джан Пьеро Гасперини не смог выиграть на своем поле две предыдущие встречи, уступив «Ливерпулю» (0:1) и поделив очки с «Вероной» (2:2).

Однако аналитики Olimpbet считают «черно-синих» явными фаворитами домашней встречи с «фиалками»: П1 – 1.87, Х – 3.78, П2 – 4.08.

Но вот что касается исхода двухраундового спора, то здесь самый популярный букмекер страны больше верит в успех команды Винченцо Итальяно: проход «Аталанты» – 2.24, проход «Фиорентины» – 1.66.

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