Резников обратился к своему будущему сопернику: «Тренирую борьбу»

Казахстанский боец АСА Артём Резников обратился к своему будущему сопернику по полуфиналу гран-при лиги в легком весе Андрею Кошкину:

«Андрюха, борьбу тренируй, борьбу!», – приводит слова Артема пресс-служба АСА.

Бой состоится 23 декабря на турнире в Москве.

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