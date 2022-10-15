Жара в КПЛ: «Тобол» спорно обыграл «Актобе», Досмагамбетов отгрузил покер «Кайрату», «Мактаарал» разгромил «Каспий»
Страсти накаляются.
«Тобол» – «Актобе» 1:0
Главный матч тура состоялся в Костанае: непримиримые соперники встретились на крытой арене «Тобола».
«Актобе» в случае победы мог упрочить преимущество и практически обеспечить себе чемпионство, однако «красно-белые» не смогли одолеть костанайцев.
Единственный гол встречи забил с пенальти Серикжан Мужиков, причем капитан «Тобола» исполнял стандарт дважды. Первый удар взял Покатилов (судья заставил перебить стандарт), второй Мужиков уверенно реализовал.
Спорных моментов в матче было немало: судья Сакен Баимбет добавил всего три минуты к матчу, хотя дважды воспользовался системой VAR.
Однако статистика матча говорит сама за себя: «Тобол» владел мячом 70% времени, и нанес больше ударов по воротам соперника. «Актобе» продолжает лидировать с отрывом в один балл от «Астаны», «Тобол» – третий.
«Кайрат» – Астана» 0:4
«Кайрат» дома разгромно проиграл «Астане». Гости могли забить уже на пятой минуте, однако Устименко отразил пенальти от Томасова. Спустя пять минут подопечные Бабаяна все же вышли вперед: Досмагамбетов остался один в штрафной и переиграл молодого кипера алматинцев.
Во втором тайме Досмагамбетов забил еще три (оформив первый с 2019-го года покер в КПЛ), и приблизил «Астану» к первому месту.
Столичному клубу нужно побеждать в трех оставшихся матчах и ждать осечку «Актобе».
«Кайрат» в заключительных турах будет бороться с «Ордабасы» за четвертую строчку турнирной таблицы.
«Акжайык» – «Тараз» 0:0
Борющийся за сохранение прописки в КПЛ «Акжайык» не смог переиграть второй состав «Тараза». Интернациональный состав уральцев за 96 минут так и не соорудил ни одного опасного момента. После матча хозяева опустились на последнюю строку таблицы и являются наиболее вероятными претендентами на вылет.
«Каспий» – «Мактаарал» 2:4
Другой аутсайдер чемпионата, «Мактаарал», собрался и показывает неплохой результат. На этот раз команда Горовенко разобрала «Каспий».
Интересно, после первого тайма у хозяев был уверенный задел в два мяча (дубль на счету Бриджиду), но вторая половина игры осталась за гостями. Дубль Каримова, автогол Нарзилдаева и гол Кенжебека принесли «хлопкоробам» третью победу подряд. Драматичности матчу добавил тот факт, что два последних мяча гостей были забиты в компенсированное время второго тайма.
«Мактаарал» покидает последнюю строчку и сохраняет шансы на прописку в КПЛ, «Каспий» – в середине таблицы.
«Аксу» – «Туран» 1:0
В конце сезона «Аксу» набрал хороший ход и претендует на место в первой пятерке. Разгромив «Тобол» в прошлом туре, северяне не стали издеваться над «Тураном» и забили лишь однажды – Улар Жаксыбаев после навеса со стандарта принес команде очередные три очка. Необязательным поражением «Туран» осложнил и без того непростое положение в турнирной таблице: команде предстоят встречи с «Актобе», «Мактааралом» и «Таразом», после которых команда может покинуть КПЛ.
«Ордабасы» – «Шахтер» 1:0
Середняки чемпионата выдали богатый на моменты, но скромный на голы матч. На 71-й минуте защитники оставили Федина в штрафной одного, и игрок сборной Казахстана воспользовался моментом и забил единственный гол в матче.
«Ордабасы» – основной конкурент «Кайрата» за четвертую строчку таблицы: подопечные Седнева за три тура до конца отстают от алматинцев на одно очко и имеют все шансы подвинуть соперников с четвертой строчки.
«Кызыл-Жар» – «Атырау» 3:1
Очередную невнятную игру показал «Атырау»: нефтяники пропустили три от «Кызыл-Жара», и получили две красные за матч.
Главным героем стал Юрий Бушман: украинский полузащитник сделал дубль, а первый гол гостей на счету Подио. «Атырау» ответил голом Филиповича с пенальти.
После матча «Кызыл-Жар» поднялся на одиннадцатую строчку, «Атырау» – девятые.
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Фото: ФК «Астана», ФК «Ордабасы»
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