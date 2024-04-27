«Ювентус» – «Милан»: где смотреть онлайн в прямом эфире матч Серии A 27 апреля

Очная встреча «Ювентуса» и «Милана» в первом круге чемпионата Италии завершилась победой туринцев (1:0). Во втором круге «Юве» имеет шансы на очередной успех. Игру 34-го тура Серии A в прямом эфире бесплатно покажет на своём сайте и в приложении FONBET.

Где смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» – «Милан» в Казахстане

Встреча начнется в субботу, 27 апреля, в 21:00 по астанинскому времени. FONBET покажет этот и другие матчи Серии A. Просто зарегистрируйтесь по этой ссылке и пополните счет. После начала матча эта и десятки других трансляций топ-лиг будут доступны в разделе Live.

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«Ювентус»

«Ювентус» борется с «Миланом» за вторую строчку чемпионата Италии. От «россонери» туринцев отделяют 5 очков. «Юве» не проигрывал на протяжении трех туров, в предыдущем вырвав ничью у «Кальяри» (2:2). Затем последовало поражение от «Лацио» в Кубке Италии, но это не помешало «Ювентусу» пройти в финал по сумме двух встреч (2:0, 1:2).

Эксперты FONBET оценивают шансы «Ювентуса» на победу над «Миланом» коэффициентом 1.97. В первом круге туринцы оказались сильнее на выезде со счетом 1:0. Победа команды Массимилиано Аллегри с разницей в один мяч идет в Линии за 3.55.

«Милан»

«Милан» не выигрывал в двух последних матчах Серии A. «Россонери» едва ушли от поражения в напряженной игре с «Сассуоло» (3:3), а затем уступили «Интеру» (1:2). В 4 прошлых встречах во всех турнирах у команды Стефано Пиоли ни одной победы – три поражения и ничья. На этом отрезке «Милан» лишь раз забил больше одного мяча.

По мнению экспертов FONBET, «Милану» снова не удастся выиграть. На победу «россонери» можно поставить за 3.90, на то, что «Милан» не проиграет, – за 1.83. Известный комментатор и журналист, амбассадор FONBET Ермухамед Маулен считает, что в матче забьют обе команды – коэффициент на это 1.80.

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