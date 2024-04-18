«Байер» в погоне за новым трофеем

Ответные четвертьфиналы Лиги Европы – в коэффициентах Olimpbet

«Вест Хэм Юнайтед» (Англия) – «Байер» (Германия). 19 апреля, 00:00

Предыдущая неделя стала необычайно успешной для «фармацевтов». Сначала «Байер» сделал уверенный шаг навстречу полуфиналу Лиги Европы, обыграв в домашнем матче «Вест Хэм» 2:0. Затем «аспириновые» сделали то, чего им прежде никогда не удавалось за всю 120-летнюю историю клуба.

Разгромив в родных стенах «Вердер» со счетом 5:0, команда под управлением Хаби Алонсо впервые стала чемпионом Германии. Причем «аспириновые» прервали 11-летнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге досрочно, за пять туров до окончания немецкого сезона.

Но вряд ли «Байер» теперь остановится на достигнутом. У него есть вполне осязаемые шансы победить еще в двух турнирах – Кубке Германии и Лиге Европы. Во внутреннем соревновании «фармацевты» добрались до финала, но для выигрыша трофея на международной арене им предстоит еще только оформить выход в квартет сильнейших.

Недооценивать «молотобойцев» им, конечно же, не стоит. Да и как можно смотреть свысока на действующего триумфатора Лиги конференций? Даже если ты чемпион Германии, делать это ни в коем случае нельзя.

А еще «Байеру» непременно стоит помнить о том, что «Вест Хэм» за два сезона в еврокубках не допустил ни одной осечки на своем поле: 11 матчей – 11 побед! Сами же леверкузенцы вообще никому не проигрывают с мая прошлого года. Чья же серия прервется?

Эксперты Olimpbet считают коллектив Хаби Алонсо фаворитом встречи в Лондоне: П1 – 4.1, Х – 4, П2 – 1.88. Более того, после конфуза «Ливерпуля» в первом матче с «Аталантой» (0:3), «Байер», по мнению букмекера № 1 в Казахстане, стал главным претендентом на выигрыш ЛЕ-2023/24, кэф на такой исход составляет 2.2.

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«Рома» (Италия) – «Милан» (Италия). 19 апреля, 00:00

Миланская часть итальянского сражения в 1/4-й финала Лиги Европы завершилась довольно неожиданно. «Россонери» считались явными фаворитами не только домашнего матча, но и всего двухраундового противостояния с «волками». Однако «Рома» воплотила в забитый мяч едва ли не единственный свой опасный момент, созданный на «Сан-Сиро». После чего, благодаря запредельно строгой игре в обороне, столичная команда сохранила победный счет.

Но это вовсе не значит, что римляне могут считать задачу по выходу в полуфинал ЛЕ решенной. «Милан» точно не сдался, а в помощь «красно-черным» еще и статистика, согласно которой «волки» не могут победить их в родных стенах с октября 2019-го года, трижды с того времени уступив и один раз сыграв вничью.

Впрочем, перед встречей недельной давности в Милане показатели «Ромы» были еще более удручающими, однако коллектив Даниэле Де Росси сумел там выиграть вопреки всем раскладам и прогнозам.

Сейчас аналитики Olimpbet полагают, что в ответной игре шансы «россонери» на победу предпочтительнее: П1 – 3.25, Х – 3.55, П2 – 2.29. Однако по сумме двух встреч самый популярный букмекер страны считает явным фаворитом столичную команду: проход «Ромы» – 1.36, проход «Милана» – 3.16.

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