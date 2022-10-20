Боец UFC Мокаев сделал прогноз на бой Жумагулов – Джонсон: «Жалгас намного опытнее»
Непобежденный проспект UFC Мухаммад Мокаев (8-0-0-1) дал прогноз на бой казахстанца Жалгаса Жумагулова и американца Чарльза Джонсона:
«Будет интересный бой. Я думаю, Жалгас намного опытнее его, и его борьба намного лучше. Буду болеть за Жалгаса. Мы были вместе на сборах в Америке, и Серега Морозов там был. Я очень болею за этих ребят, достойные пацаны»
Бой Жумагулов – Джонсон состоится 19 ноября.
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