Бывший чемпион Naiza Кудайбергенов сделал прогноз на бой Рафиков- Сильва: «Мотивация сыграет ключевую роль»

Бывший непобежденный чемпион Naiza в легком весе Ильдар Кудайбергенов сделал прогноз на главный поединок следующего турнира лиги Фаниль Рафиков – Луис Бонифаций Сильва:

«Я видел отрывок боя Сильвы с Арманом Оспановым. Бразилец с характером, он не тот, кто даст заднюю, это было видно по бою с Оспановым. Интересно, как он подойдёт к бою. Фаниль после поражения будет очень мотивирован, плюс он будет представлять честь Казахстана, может дать ответку за Оспанова. Думаю, что эта мотивация сыграет ключевую роль и Фаниль выиграет»

Турнир Naiza 46 состоится 28 октября в Алматы.

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