Четвертый матч между «Локо» и «Магниткой» – в кэфах Olimpbet

Каждая игра как последняя. В решающей серии плей-офф Кубка Гагарина продолжают выяснять отношения «Локомотив» и магнитогорский «Металлург».

«Локомотив» (Ярославль) – «Металлург» (Магнитогорск). 24 апреля, 21:00 (время Астаны)

«Магнитка» неимоверно близка к тому, чтобы спустя восемь лет вернуть себе звание сильнейшего клуба Континентальной хоккейной лиги. Вопреки ожиданиям, серьезной борьбы в финале Кубка Гагарина-2024 пока не получается. «Локомотив» проиграл три матча кряду, и для триумфа в серии «Металлургу» осталось одержать всего одну победу.

По всей видимости, злую шутку с «железнодорожниками» сыграло их уверенное выступление на полуфинальной стадии плей-офф, где они катком прошлись по челябинскому «Трактору», всухую разобравшись с «белыми медведями».

Из-за долгого ожидания соперника по решающему сражению ярославцы могли перегореть и растерять соревновательный тонус. «Сталевары» же рубились с «Автомобилистом» все семь матчей, поэтому из игрового ритма не выпадали.

Но на это можно было списать неудачи ярославцев в обеих магнитогорских встречах, в которых «Локо» уступил с дефицитом в одну шайбу. На своем льду волжане наверняка планировали исправить ситуацию, однако первый домашний матч проиграли в овертайме из-за чудовищной ошибки вратаря Даниила Исаева.

Впрочем, неверно будет утверждать, что «сталевары» выиграли в Ярославле случайно или исключительно с помощью голкипера соперника. «Металлург» практически не уступил «Локомотиву» по броскам (27-33) и вбрасываниям (20-24), а по заблокированным броскам даже превзошел хозяев, причем почти в полтора раза (24-10).

Конечно, «Локо» из последних сил будет цепляться за возможность продлить серию и, без сомнений, сделает все возможное, чтобы победить во втором домашнем матче. Однако положение команды Игоря Никитина выглядит если не безнадежным, то критическим, и теперь каждая следующая игра в этом споре может стать заключительной.

Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что ярославско-магнитогорское противостояние все же не ограничится минимальным количеством матчей, и в ближайшей встрече отдают предпочтение волжанам. Победитель матча: «Локомотив» – 1.57, «Металлург» – 2.39.

Но что касается исхода всей серии, то, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, у «железнодорожников» практически нет шансов на ее благоприятное завершение: проход «Локомотива» – 7.47, проход «Металлурга» – 1.09.

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