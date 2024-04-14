Плющенко о переходе Самоделкиной в Казахстан: «Общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. Все идет по плану»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР сборная Казахстана женское катание переходы Софья Самоделкина Фигурное катание

Евгений Плющенко высказался о переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова заявила, что Федерация фигурного катания России пока не дала Самоделкиной разрешения выступать за другую страну.

«Мы в процессе, у нас все хорошо, мы общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. У нас все идет по плану.

Интервью дала главный тренер казахстанской стороны, она не имеет никакого отношения к Самоделкиной, это дезинформация. Мы движемся в правильном направлении, две федерации сотрудничают», – сказал Плющенко.

Главный тренер сборной Казахстана: «Решения по Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны»

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73 комментария
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Я просто не могу понять почему ДС затравили за переход, а по Самоделкиной массовый плачь стоит? Единственное их отличие, что в первых была заинтересована принимающая федерация, во второй нет, но зато всем миром ее предлагают туда, скоро Сихарулидзе лично в Федерацию Казахстана будет звонить и уговаривать ее взять). какое же лицемерие, а потом еще на всяких ФК подкастах ведущие будут плакаться "пАчиму одним можно, а другим нельзя".
+34
-13
+21
Ответ Мороженко
Какая запутанная история
что тут запутанного Вы даже Плющенко не верите? Или очень хочется драмы? Сколько желчи вылили на Девисов, на федру, защищая бедную Самоделкину, а оказалось что у нее все по плану))
+21
-5
+16
Ответ Marya Y
==главный тренер казахстанской стороны, она не имеет никакого отношения к Самоделкиной== Что? Главный тренер федры не имеет отношения, а просто тренер спортсменки имеет? ЕП торгуется, что ли, за спиной у спортсменки?
Плющенко продвигает свою кандидатуру как ее тренера. Ему нужны международные старты. Не важно с каким спортсменом и от какой страны. Договарятся, что он ее тренер ФФКР тут же ее отпустит.
+18
-2
+16
Всё идёт по плану, о котором знать не знают в ФФКР и в федре Казахстана.
+16
-1
+15
Ответ Мороженко
В Чиризано тоже были заинтересованы
Кто был заинтересован? Запрос был? Нет? Обсуждать тогда нечего.
+18
-5
+13
Бедная Каз. федра.
+13
-1
+12
==главный тренер казахстанской стороны, она не имеет никакого отношения к Самоделкиной== Что? Главный тренер федры не имеет отношения, а просто тренер спортсменки имеет? ЕП торгуется, что ли, за спиной у спортсменки?
+15
-4
+11
Ответ Мороженко
Был, и ответ дали, что не отпустят до декабря 2024
Не было, не надо заниматься обманом и манипуляциями
+11
-1
+10
Ответ pavrinas
Может потому, что ДС прошлись по головам за путевкой на ОИ, отобрались в сборную, потом год всех обманывали, что «да мы очень хотим выступать в России, но не можем», а сами в США пытались перейти втихую. Не вышло. Пришлось переходить в Грузию. И их быстренько отпустили без всяких претензий со стороны Федры. И, в то же время, на Чиризано и Самоделкиной наша Федра решила отыграться. Справедливостью тут и не пахнет, поэтому вообще ни разу не жаль ДС - просто вруны.
Пока каким головам это интересно они прошлись? 🤔
+13
-4
+9
Ответ Мороженко
Был, и ответ дали, что не отпустят до декабря 2024
Ну пусть бы и ждал декабря 2024 года. В чем проблема?
+14
-5
+9
Ответ Мороженко
Запутанная тем, что у каждого своё мнение. Кому верить тут не ясно. Если бы у Самоделкиной было всё по плану, она бы уже выступала. Блат Дэвисов отрицать глупо.
Вы думаете блат Ангела, в лице главного в ФФКР, ничего не стоит? Всё идёт по плану, а Софа говорит то, что ей сказали говорить.
+10
-2
+8
Ответ pavrinas
По головам Худайбердиевой и Базина, как минимум, которые на ЧР 2022 должны были быть вторыми, но на это место нагло протащили ДС.
Это те, которых уже 2 года тут поливают, как самых бесперспективных и блатных? Которые с падением не должны были (по мнению местных) 1-е место на ЧР брать в прошлом году ввиду своей профнепригодности?))
Ну хватит. Обе пары +- одинаковы по своим способностям. Просто очч удобно из противопоставлять «блатным») а по факту, неизвестно сколько бы там раз Лиза упала и куда б они там укатились.
+9
-2
+7
Ответ Ёжик_в_тумане
Плющенко продвигает свою кандидатуру как ее тренера. Ему нужны международные старты. Не важно с каким спортсменом и от какой страны. Договарятся, что он ее тренер ФФКР тут же ее отпустит.
Ну если они казахов шантажируют, то не удивительны такие ответы с той стороны.
+7
0
+7
Вот сейчас очень интересно как поведет себя друг Сихарулидзе, который ранее высказал свою позицию о переходах. Но тогда его слова не касались спортсменов кума Плющенко! Переобуется в воздухе?
+10
-3
+7
так Коган говорит, что казахи не подали до сих пор запрос о переходе. кто-то врет)))
+8
-1
+7
Ответ Белые Росы
Тёмная история, говорите? Ничего подобного. Казахстанская федерация сильно зависит от нашей федры, поэтому дело не двигается. Пример, как федра быстро может решать вопросы с другими фигуристами, мы знаем. Поэтому Плющенко намекнул, что приходится решать вопрос закулисными играми - иначе наши чинуши в федре не могут. Кто-то пошутил, что у Самоделкиной фамилия неправильная. Ну конечно не Дэвис. Но если шутить дальше, то Соне придется всё самой делать. Сама-сама делкина.
а Сихарулидзе и Плющенко пустое место для вас? Вот и стало теперь ясно, что Самоделкина тоже стала блатной
В интервью прибеднялась, а на самом деле уже процесс запущен, поддержка есть
+9
-2
+7
Ответ Мороженко
Запутанная тем, что у каждого своё мнение. Кому верить тут не ясно. Если бы у Самоделкиной было всё по плану, она бы уже выступала. Блат Дэвисов отрицать глупо.
а когда последние старты Самоделкиной?) Год прошел?
Девисы отсидели год
Самоделкина вот только что наверно (в марте точно еще выступала на соревнованиях ) и ее тренер говорит что все у нее по плану
+7
-1
+6
Ответ pavrinas
Может потому, что ДС прошлись по головам за путевкой на ОИ, отобрались в сборную, потом год всех обманывали, что «да мы очень хотим выступать в России, но не можем», а сами в США пытались перейти втихую. Не вышло. Пришлось переходить в Грузию. И их быстренько отпустили без всяких претензий со стороны Федры. И, в то же время, на Чиризано и Самоделкиной наша Федра решила отыграться. Справедливостью тут и не пахнет, поэтому вообще ни разу не жаль ДС - просто вруны.
Чиризано тоже говорил, что никуда не планирует переходить, а уж Самоделкину федерация сама с декабря выпихивает. Несправедивость тут только в разном отношении к одинаковым ситуациям. ДС сидели год без стартов и з/п вернули, но они блатные, Самоделкина, которая тоже без релиза, бедная-несчастная
+9
-3
+6
Ответ lepestok
так Коган говорит, что казахи не подали до сих пор запрос о переходе. кто-то врет)))
Не подали, Казахстан дожимаю по тренеру. Тренер АП и точка.
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+5
Ответ Viks
У казахов нет денег на Софочку, а у Плюща есть - он мог бы продвинуть Софу до чемпионата мира, от Казахстана, но как свою ученицу.
А Казахстану нужен политизированный тренер, представляющий их на международке?
+6
-1
+5
Тут еще вопрос в том, что если и правда ЕВП порешает, а медалек не будет, как Софа потом будет с ним рассчитываться, в шоу до пенсии катать будет?
+5
-1
+4
Какой-то странный набор противоречивых заявлений с разных сторон.
+4
0
+4
Ответ pavrinas
По головам Худайбердиевой и Базина, как минимум, которые на ЧР 2022 должны были быть вторыми, но на это место нагло протащили ДС.
Аааа, ну если по головам ХБ, тогда да😆.
+5
-1
+4
У всех своя версия происходящего, но у Плющенко всё по плану.
+7
-3
+4
Вот и всё. Всё идёт по плану, раз главный ангел сказал, значит так и есть. Кто б сомневался, а то тут многие писали, что только мама всё может, папа может ещё больше, такая возможность посветить в Кике. Если бы Плющенко не был уверен , он бы и не взял Соню.
Соне удачи, жаль только, что тренер, открыто поддерживает ....и все это знают.
+8
-5
+3
Ответ Ёжик_в_тумане
Плющенко продвигает свою кандидатуру как ее тренера. Ему нужны международные старты. Не важно с каким спортсменом и от какой страны. Договарятся, что он ее тренер ФФКР тут же ее отпустит.
Я и говорю, торгуется у Софьи за спиной и возможно ей же во вред.
+2
0
+2
Ответ Katerina Sunny
Ну если они казахов шантажируют, то не удивительны такие ответы с той стороны.
Деловые люди не шантажируют, они договариваются☝️.
+2
0
+2
Ответ Viks
Плющ не собирается тренером в Казахстан. Тут-зе на соревнованиях стояла тренером при итальянском фигуристе, сейчас при грузинском и Плющ так же будет при Софочке. Нет сомнений.
Это понятно, что будет при Софочке. Вопрос в другом, нужен ли Казахстану тренер (который на минуточку будет представлять их страну), являющийся доверенным лицом президента? Политика, грязное дело.
+2
0
+2
«От казахстанской федерации, которая зарегистрирована в ISU, запроса в ФФКР не поступало», – сказал Коган.» Странный план у Плющенко. Скорее хочет и с президентом России быть на всех мероприятиях, и на международные старты просочиться благодаря Софье. Порешает, не сомневаемся.
+1
0
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это, видно, какие-то "другие" федерации... и там нет "руководителя"-Когана....
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