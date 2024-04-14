Плющенко о переходе Самоделкиной в Казахстан: «Общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. Все идет по плану»

Евгений Плющенко высказался о переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова заявила, что Федерация фигурного катания России пока не дала Самоделкиной разрешения выступать за другую страну.

«Мы в процессе, у нас все хорошо, мы общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. У нас все идет по плану.

Интервью дала главный тренер казахстанской стороны, она не имеет никакого отношения к Самоделкиной, это дезинформация. Мы движемся в правильном направлении, две федерации сотрудничают», – сказал .

Главный тренер сборной Казахстана: «Решения по Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны»