Плющенко о переходе Самоделкиной в Казахстан: «Общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. Все идет по плану»
Евгений Плющенко высказался о переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан.
Ранее главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова заявила, что Федерация фигурного катания России пока не дала Самоделкиной разрешения выступать за другую страну.
«Мы в процессе, у нас все хорошо, мы общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. У нас все идет по плану.
Интервью дала главный тренер казахстанской стороны, она не имеет никакого отношения к Самоделкиной, это дезинформация. Мы движемся в правильном направлении, две федерации сотрудничают», – сказал Плющенко.
Главный тренер сборной Казахстана: «Решения по Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны»
Ну хватит. Обе пары +- одинаковы по своим способностям. Просто очч удобно из противопоставлять «блатным») а по факту, неизвестно сколько бы там раз Лиза упала и куда б они там укатились.
В интервью прибеднялась, а на самом деле уже процесс запущен, поддержка есть
Девисы отсидели год
Самоделкина вот только что наверно (в марте точно еще выступала на соревнованиях ) и ее тренер говорит что все у нее по плану
Соне удачи, жаль только, что тренер, открыто поддерживает ....и все это знают.