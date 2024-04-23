Парламент Казахстана одобрил в первом чтении законопроект о запрете азартных игр для лиц до 25 лет и должников

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Парламент Казахстана одобрил в первом чтении законопроект по вопросам игорного бизнеса и лотерей.

Поправки предусматривают запрет на участие в азартных играх для лиц до 25 лет.

«Законопроект направлен на совершенствование законодательства в части защиты граждан от формирования игровой зависимости (лудомании) при участии в азартных играх и (или) пари.

В частности, предусматривается повышение возрастного ценза на участие в азартных играх и (или) пари для физических лиц с 21 года до 25 лет, а также установление запрета для лиц, находящихся в едином реестре должников», – говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию.

Депутаты также предложили ввести запрет рекламы букмекеров в СМИ и наружной рекламы. Также может быть введена уголовная ответственность за организацию онлайн-казино.

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